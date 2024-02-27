Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi: Kademeli ödeme yapılacak

Emekli ikramiyesi konusundaki gelimeler uzun zamandır emekli tarafından yakından takip edilmekteydi. geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada tıpkı maaş zammı gibi emekli ikramiyelerine de zam yapıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda yüzde 50 zam alan emekli ikramiyeleri 3 bin liraya çıkartılmıştı. 2024 yılında 6 bin lira ikramiye alacak olan emekli, ödeme tarihleri konusunda meraklı bekleyişini sürdürürken konu ile alakalı son dakika gelişmeler de yakından takip ediliyor.

16 milyondan fazla emekliye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenecek olan ikramiye tutarı 3000 TL'ye çıkartılmıştı. TBMM'de onay almak üzere olan düzenleme sonrasında ikramiye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı merakla araştırılırken, geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi emekli ikramiyeleri ile alakalı ödeme takvimi ortaya çıktı.





Her sene bayramlarda bir defaya mahsus olarak ödenen emekli ikramiyeleri 2024 yılı için 3000 TL olarak belirlendi. Gelecek hafta TBMM kuruluna gelmesi planlanan düzenleme Adalet komisyonundan geçmesi akabinde çeşitli talepler ortaya çıkmaya başladı. Ekonomistler tahmin ve taleplerini sunmaya devam ediyor. 3000 TL olarak ödenecek olan emekli ikramiyesinin 5000 TL'ye çıkartılacağı müjdesini verenler bile var.

Bu kapsamda emekli ikramiyesinin 5000 TL'ye yükseltilmesini ve meclis genel kurulundan bu rakamla geçmesinin muhtemelen yapılabileceği açıklamaları sunulurken hesaplara hangi tarihlerde yatırılacağı da ortaya çıkmış bulunuyor.





SEÇİMLERDEN ÖNCE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı 10 Nisan itibarıyla başlıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi beklentileri 1- 9 Nisan aralığına yoğunlaşırken beklenen rakamın altında kalan ikramiyenin artışı gidebileceği konusu da gündeme çıkmış bulunuyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde emeklinin, bayram ikramiyesini alarak sandığı gitmesi planlanırken, bu kapsamda o tarihten önce emekliye bir müjde verilebileceği açıklamaları da yapılmaya devam ediyor. Yani 31 Mart seçimleri öncesinde emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini almış olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli ikramiyelerinde kademeli ödeme tarihleri ile alakalı SGK ya da Çalışma Bakanlığından herhangi resmi bir açıklama olmasa da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de kademeli olarak hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. 31 Mart seçimleri öncesinde hesaplara aktarılacağı tahminlerini tutması durumunda emekli ikramiyesi ödemeleri 22-29 Mart tarihleri arasında İlk baş SSK ve bağ-kur emeklilerine sonra emekli sandığı emeklilerine ödenecek