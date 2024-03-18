Emekli desteğinde asgari ücretli de nasibini alacak! Yeni destek programı asgari ücretliyi ilgilendiriyor

Emekli bireyin hayatını daha kolay idame ettirebilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Seçim vaadi olarak sunulan tüm destekler için seçimler beklenirken, hükümet tarafından taban maaş alan emekliye yeni destek ödemelerinin emekli kart aracılığı ile sağlanacağı açıklandı. Uygulamanın ne zaman devreye alınacağı ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmasa da seçim öncesi ya da seçimden hemen sonra sağlanacağı tahminleri sunuluyor.

Emekliye sağlanması planlanan bu desteklerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile ödeneceği ve doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılacağı belirtildi. Yeni başlatılacak olan proje kapsamında çalışmalar devam ederken, aynı projenin ailesini geçimini asgari ücretle sağlayan bireye yönelik de yapılacağı iddia ediliyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli bireye her sene belirlene tarih aralıklarında 3500 TL2ye varan doğalgaz desteği sağlıyor. Bu desteğe ek olarak elektrik tüketim desteği de 260TL'ye kadar ödeniyor. Öte yandan dar gelirli hanelere bir çok gıda desteği programı bulunmaktayken, bu desteklerden emeklinin haricinde asgari ücretlinin de faydalanacağı çalışmaların başlatılmak üzere olduğu konuşuluyor.

Devlet tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı işe bir çok destek sağlanıyor. Kişiden kişiye ihtiyaca göre şekillenen bu destekler düzenli ya da tek seferlik olabiliyor. Yaşlılara, engellilere, kadınlara, okuyan çocuklara, çocuğu olan dar gelirli bireye bir çok destek ödemesi yapılıyor. Bu desteklerden faydalanmak için ise Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te biri olması şartı bulunurken, yeni başlatılacak olan prpgramdan bu şartı sağlayan asgari ücretlinin de fadalanacağı belirtilmiş bulunuyor.