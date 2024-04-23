Emekli maaş ve asgari ücret zammında 29 Nisan'a dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

Son 5 yıldır toplanmayan Çalışma Meclisi'nin Nisan ayı bitmeden toplancağı açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Asgari ücretten emekli maaşı zammına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya kadar birçok konuda önemli görüşmelerin yapılacağı ve sonuca bağlanacağı iddia ediliyor.

TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK kuruluşlarının da dahil olacağı toplantıda asgari ücret ve emekli maaş zammı tartışmalarının damgasını vurmasını beklenirken, zam konusu ile alakalı mutabakat sağlanacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantının akabinde taraflarla bir araya geleceği söylrnirken, sonrasında alınan kararlar ile alakalı olarak bilgilendirme yapacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan bu toplantı sonrasında umutları sönen asgari ücretlinin ve düşük zam oranından korkan emeklinin beklentilerinin daha da yükseleceği ve olumlu göeüşmelere imza atılacağı tahmin ediliyor.





ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ve asgari ücrete Temmuz'da ara zam olmayacağı açıklaması ile en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmeyeceğini belirtmesi, gerek emekli gerekse de çalışanı endişelendirirken, bu konudaki umutların, Çalışma Meclisinde ele alınması umutları yeşerteceğe benziyor.

Çalışma Meclisi'nin bu toplantısında asgari ücret ve emekli maaşları ile alakalı yeni zam kararları alacağı iddiaları şimdiden ortaya atılırken, gözler 29-30 Nisan'a çevrili bekliyor.

Emekliler, Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon zammını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oranın yüzde 25,46 olması ve bunun üzerine refah payı eklemsinin devreyea lınmayacağı iddia edilmekteydi. Ancak Cuma günü yapılacak olan bu toplantının emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir etken olacağı ve asgari ücret zammı ile alakalı yeni mutabakata varılacağı uzmnalar tarafından açıklanıyor.

Zamlar dışında toplantıda kıdem tazminatı, esnek çalışma ile alakalı fikir birliğine varılacağı gündemde yer alırken, ürkiye'nin iş dünyasını ve çalışanlarını doğrudan etkileyecek olan gelişmelerin yaşanması hal bu iken olası gibi duruyor.