Emekli maaş zamları tamam! Yüzde14.39+ enflasyona ek refah payı yüzde 10-15

Emeklinin maaşlara seyyanen zam beklentisi kabul edilmedi. Ocak ayında yapılan maaş zammı akabinde enflasyon rakamlarının da yükselmesi, emeklinin aldığı maaşı düşürürken, Temmuz ayına kadar maaş değerinin 5 bin lira düşeceği tahmin ediliyor. Ara zam onayı çıkmayınca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan zam oranına çevrili bekliyor. Uzmanlar şimdiden enflasyon verilerine göre tahminlerini sunmaya başlamışken, bu gün belirlenen Mart ayı enflasyon oranı ile birkte 3 aylık maaş taban zammı yüzde 15'ün üzerine çıkmış bulunuyor. Peki Temmuz'da emekli ne kadar zam alacak? Temmuz memur maaş zam oranı ne olacak? İşte detaylar..

Ocak ve Şubat ayı enflasyonunu açıklanması ile birlikte bugün Mart ayı enflasyonu TÜİK tarafından belirlendi. Emekli ve memurun merak içinde beklediği 3 aylık enflasyon farkı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon farkı toplam olarak %14,39 olarak şekillendi. Bu kapsamda memur ve emekliler Temmuz ayında en az %14,39 zam alacak.





MAAŞLARA TEMMUZ'DA ZAM YAPILACAK

Temmuz zammının ortaya çıkması için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını beklemek gerekiyor. Ancak Mart ayı Enflasyonun belirlenmesi ile birlikte Temmuz ayında maaşları en az %14,39 artacağı kesinleşmiş bulunuyor. Enflasyon oranında yapılacak olan memur ve emekli zammı, bireyin alım gücünü korumaya destek sağlayacak iken memura sağlanan Toplu sözleşme zammı ile birlikte emekliye refah Payı zammı alım gücünün arttırılmasında büyük fay üstleniyork.

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayı zammında enflasyon rakamına ek olarak %15 Toplu sözleşme zamanını da alacaklar. Bilindiği üzere yüksek enflasyon rakamlarının seyrettiği günümüzde memur ve emeklinin alım gücünün korunması adına düzenlenecek olan zamların enflasyonunun üzerinde seyretmesi gerekmekte.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Asgari ücretle çalışan birey de Temmuz ayında ara zam alıp almayacağı konusunu merakla araştırıyor. Bilindiği üzere asgari ücretin de enflasyona paralel olarak yükselmesi durumunda Alım gücü korunması sağlanırken yapılacak olan her zaman bu gücün artmasında önemli bir rol üstleniyor.





ENFLASYON DÜŞÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz gün TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılan açıklamada sıkılaşma politikalarının devam edeceği belirtildi. Enflasyonun düşmesi adına her türlü adımın atılacağını belirten Karahan, alım gücünün yükselmesi adına da çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi. Memur ve memur emeklisi zamları enflasyon farkına toplu sözleşme zammı eklenerek hesaplanıyor. Enflasyon farkı Her 6 ayda bir hesaplanırken, memurlar Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaş almaya hak kazanıyor. Toplu sözleşme zamları ise her sene memur sendikaları ile hükümet arasında düzenlenen görüşmeler sonucunda belirleniyor. Emekli ise 6 aylık enflasyon rakamına ek olarak alım gücünün artması için refah Payı eklemesi ile birlikte zamlı maaşlarını Temmuz ayında alacak. 3 aylık enflasyon farkı olan 14,39 rakamı Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon farkları ile birlikte refah Payı eklenip zamlar belirlenecek