Emekli maaşı alana Mayıs tarifesi açıklandı! Maaşa ek 16.200 TL ödenecek

Emekli promosyonlarına Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda zam uygulaması devreye girmişti. Bankalar tek tek SGK ile anlaşması kapsamında emekliye özel olarak promosyon paketi hazırlarken, kamu bankalarında 12 bin lira olan maksimum promosyon ödemeleri özel bankalarda 20 bin liraya kadar yükselmişti. EYT yasasının geçtiğimiz sene onay alması akabinde 2.5 milyon birey emekli olmuştu. 2024 yılı içerisinde de bu rakamın artacağı tahmin ediliyor. Hal bu iken bankalar emekli kesimi maaş müşterisi yapmak adına harekete geçerek gönülleri çelen promosyon art kampanyaların sunmaya devam ediyor.

QNB Finansbank'ta emekli promosyon tutarını diğer bankalara kıyasla bir tık yukarıda tutarken, çok fazla tercih edilmesinin sebebi ,15 bin liraya varan emekli promosyonu artı avantajlı kampanyaları olarak biliniyor. Finansbank tarafından maaşını bankaya taşıyan emekliye özel olarak paketler sunulurken, 15 bin liraya varan promosyona ek olarak ödenen artı ek promosyon kampanyaları tercih edilebilirliği arttırıyor.





QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

15 bin liraya varan emekli promosyonu alan emekliye ek olarak kredi kartı ile alışveriş yapılması durumunda senede 1200 TL'ye varan iade ve indirim fırsatı sunuluyor. Emekliye özel olarak QNB Finansbank tarafından sunulan emekli paketinde 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesine ek olarak emekli kredi kartı indirimi kapsamında yıllık 1200 TL'ye varan indirim ve Emeklilikte Yaşa Takılanlara özel olarak Kredi imkanı sunulmuş bulunuyor.

Banka tarafından emekliye özel olarak yurt içindeki ATM işlemlerinin ücretsiz sağlama imkanı sunulurken EFT ve havale işlemlerinde ücretsiz gönderim sağlanacağı da paket içerisinde yer alıyor. Öte yandan emekli bankacılığı müşterisi olan emekliye özel olarak qnb Finansbank şubelerinde sıra beklemeden işlem yapma kolaylığını pakete dahil eden banka, emekli bankacılığı özel hattı ile 7/24 emekli bireye hizmet veriyor.

CardFinans emekli kredi kartına ilk kez ücretsiz sahip olma hakkına kazanan emekli düzenli fatura talimatı vermesi durumunda da yıllık üyelik ücreti ödemeden kartını kullanmaya devam edeceği belirtilmiş bulunuyor. Tüm bu emekli paketi içerisindeki, hizmetler sadece emekli maaşını bankaya taşıyan emekliye sağlanıyor.