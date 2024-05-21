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Emekli maaşları yükseliyor! Enflasyon artı yüzde 15 zam kapıda!

Temmuz ayı zamları emekli için büyük bir umut oluşturmuş bulunuyor. Emekli yılı olması sebebiyle, emekliye Temmuz zammının refah payı eklenmesi ile birlikte enflasyonun üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, oranlar konusunda da hesaplamalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:56
Emekli maaşları yükseliyor! Enflasyon artı yüzde 15 zam kapıda!

Temmuz ayı zamları emekli için büyük bir umut oluşturmuş bulunuyor. Emekli yılı olması sebebiyle, emekliye Temmuz zammının refah payı eklenmesi ile birlikte enflasyonun üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, oranlar konusunda da hesaplamalar devam ediyor. Emekli için ilk beklenen açıklama 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmsı olarak açıklanmış bulunuyor. Enflasyon oranlarındaki değişim, emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıyacak ve bu da onların hayat standartlarını etkileyecek önemli bir faktör olarak bilinirken refah payı eklenmesi ile yeni oranın yüzde kaç olacağı tahminleri de emeklinin ilgi odağına girmiş bulunuyor. Peki Temmuz’da emekli zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç para olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde 6 aylık enflasyon verileri konusunda en yaklaşık rakam tahminler sunuldu. Anket sonuçları, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin bir önceki ankette %44,16 iken, bu ankette %43,64’e düştüğünü gösteriyor.2024 senesinin ilk dört ayında enflasyonun %18,72 olarak gerçekleşti. Geriye kalan Mayıs ile Haziran aylarında açıklanacak olan oranlar ile birlikte tablo tamamen şekillenecek.

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Ekonomistlerin tahminlerine göre, Mayıs ayı için enflasyonun %3,04, Haziran ayı için ise %2,56 olması bekleniyor. Yukarıda bahsi geçen oranların uygulanması durumunda yılın ilk altı ayındaki toplam enflasyon %25,46’ya ulaşacak. Bu da 4A ve 4B emeklilerinin Temmuz ayında maaşına eklenecek olan enflasyon zammının %25,46 olacağı anlamına geliyor. Merkez Bankası Başkanı tarafından da sunulan yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak revize ettiği belirtilirken, Mayıs ayında yıllık enflasyonun %75-76 aralığında olabileceği ifade ediliyor.

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EMEKLİYE REFAH EKLENTİSİ

3 Temmuz’da açıklanacak olan yılık ilk yarısı enflasyon artışına ek olarak emekliye ek bir iyileştirme yapılması da gündemde. Taban maaşlara artı artış ya da refah payı eklemesi ile birlikte kesin zam kararı Temmuz ayında açıklanacak.

EMEKLİYE YÜZDE 15 REFAH PAYI

Uzmanlar tarafından emekliye enflasyona ek olarak yüzde 15 zam yapılabileceği ifade edilirken, bu kapsamda yüzde 41 zam açıklaması yapılabileceği de belirtilmiş bulunuyor. 10 bin lira olan emekli maaşı 14 bin 490 liraya, 15 bin lira olan emekli maaşı 21 bin 735 liraya, 20 bin lira olan emekli maaşı ise 28 bin 980 liraya yükselecek. Öte yandan memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında maaş farkı oluşacağı belirtilirken, bu kapsamda bunun için de yeni bir düzenleme getirileceği ifade ediliyor.

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