Emekli maaşlarına 7000 TL sürpriz ödeme! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşı ile ekonomik olarak zorlandıklarını söylüyorlar ve maaşlarına artış bekliyorlar. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına zam yapılacağı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…







TBMM GEÇTİ: EMEKLİLERE 7000 TL DAHA MAAŞLARINA EK ÖDEME OLUYOR

TBMM Genel Kurulu'nun son oturumunda alınan önemli bir karar, emekliler arasında büyük heyecan yarattı. Emeklilere maaşlarından 7 bin TL ek ödeme imkânı sağlayacak düzenleme, özellikle maaşını Halkbank üzerinden alan emeklileri ilgilendiriyor. Bu aynı zamanda maaşını Halkbank üzerinden alan emeklilere de önemli bir uyarı niteliğinde. Bu haberle birlikte emeklilerin dikkatini çeken bir diğer gelişme ise 7.000 TL'lik küçük bir kredinin faizsiz olarak sağlanacak olması oldu. Peki bu fırsatlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Başvuru süreci nasıl işliyor?

EMEKLİLERE 7000 TL EK ÖDEME

TBMM'nin onayladığı yönetmelik uyarınca emeklilere 7 bin TL ek ödeme verilecek olması emeklileri oldukça sevindirdi. Bu ek ödeme emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek. Emeklilerin bu ek ödemeden yararlanmak için ek bir talepte bulunmalarına gerek olmadığını bilmelidirler. Ödeme normal emeklilik ödeme tarihinde yapılacaktır.

HALKBANK ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLER İÇİN UYARI

Ancak maaşını Halkbank üzerinden alan emeklilere uyarı yapılıyor. Bu emeklilerin belirli bankacılık işlemlerini yaparken dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle internet bankacılığı veya ATM'leri kullanırken kişisel bilgilerinin korunmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir dolandırıcılık girişimine karşı tetikte olmak finansal güvenliklerini sağlamak açısından önemlidir.

FAİZSİZ KREDİ İMKÂNI VE BAŞVURU SÜRECİ

Emekliler için bir diğer avantaj ise faizsiz kredi imkânıdır. Bu kredi acil nakit ihtiyacı olan emeklilere önemli bir destek sağlayabilir. Başvuru süreci oldukça basittir. Emekliler şubelerine veya bankanın internet sitesine başvurarak gerekli bilgileri doldurabilirler. Kredi onay süreci genel olarak hızlı olup, başvuru sonucu kısa süre içerisinde emekliye iletilecektir.