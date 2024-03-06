Emekli maaşlarına ara zam açıklaması! AKP'li isimden net cevap

Emekli ye her sene iki maaş düzenlemesi yapılıyor. Yapılan bu düzenlemeler enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı şekinde sağlanırken, en son Ocak ayı düzenlemesinde arka arkaya 2 zamma imza atılmıştı. İlk yüzde 42.6'lık açıklanan zam oranı akabinde bu oran memur maaş kat sayısına eşitlenirken, yüzde 49,25'lik zamlı maaşlar emeklinin hesaplarına Ocak ayı için fark şekilnde ve Şubat ayı için de tam maaş olarak hesaplara aktarılmıştı. Mart ayı maaşları için de bekleyiş sürüyor. 31 Mart seçimleri öncesinde emekliye seyyanen zam açıklamasının yapılacağı ve müjdenin de ay ortasında verileceği uzmanlar tarafından kulis bilgisi olarak söylenirken, konu ile alakalı olarak son açıklamalar AK Partili isimden gelmiş bulunuyor.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılmış bulunuyor.





EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşları ile alakalı yeni zam düzenlemesi ile alakalı tarih veren Akbaşoğlu, Nisan ayını işaret etti. Nisan ayında başlayacak olan zam çalışmaları akabinde Haziran ya da Temmuz ayı başında zam oranın açıklanacağı belirtildi. Yapılan bu açıklama ile birlikte emeklinin seyyanen zam kapısı kapanırken, Temmuzdan önce herhangi bir ara zam yapılmayacağına dair de Kulis bilgileri de böylece yalanlanmış oldu. Akbaşoğlu 31 Mart'a kadar herhangi bir zam gelişmesinin gündemde olmadığını belirtirken, tatile giren meclisin Nisan ayının 15'inde açılacağı ve açılması ile birlikte emekli maaş zammının gündemde olacağı belirtildi.





Yani emekli maaşı ile alakalı düzenlemede seçim zammı söz konusu değil. Nisan ayı itibarıyla Temmuz ara zammının belirlenmesi için çalışmalar başlayacak. Geçtiğimiz gün mecliste basın açıklaması yapan Akbaşoğlu, 2024 yılının emekli yılı olarak ilan edildiğini belirtirken emeklinin alım gücünü arttırmak için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Haziran ayı itibarıyla emekli, memur ve asgari ücret zammı ile alakalı iyileştirici çalışmaların başlayacağını belirtirken, Asgari ücretin enflasyona göre artıP artmayacağı konusunun netleşeceği de açıklandı. Emekli sayısı konusunda açıklama yapan Akbaşoğlu eyt'lilerin de dahil olmasI sonrasında emekli sayısının 16 milyona ulaştığını hatırlatarak bayram ikramiyesi ile alakalı da tarih verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa çalışmaları ile birlikte bayram ikramiye ödemelerinin bayramdan önceki hafta hesaplara aktarılacağını sözlerine ekledi