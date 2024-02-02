Emekli zammı hesaplamaları tamam! Sırada 10.000 TL ikramiye formülü

3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması akabinde Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli zammı 42.6'ya çıkartılmış sonrasında Bakan Işıkhan tarafından verilen müjde de memur zammına eşitleneceği belirtilmişti. Bu kapsamda emekli zammı yüzde 49.25 olarak açıklnmıştı. Emekli zam hesaplamaları Temmuz ayına kadar durağan vaktine girmişken, önümüzdeki iki bayram için verilecek olan emekli ikramiyesine gözler çevrili bekleniyor. Geçtiğimiz sene seçimler öncesinde verilen müjde de emekli ikramiyeleri 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldığı müjdesi verilmişti. Seçim vaadi olarak yapılan bu açıklama sonrasında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramında toplamda 4.000 TL ikramiye ödemesi tamamlanmıştı. 2024 yılı yerel seçimler öncesinde de emekliye 10.000 TL ikramiye müjdesinin verileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM

Emekliye hakkı olan ve senede 2 kere ödenen emekli ikramiyeleri konusunda seçim vaatlerinin verileceği tahmin ediliyor. Öyle ki emekli maaş zamlarında mevcut hesaplamaların tamamlanması akabinde sıranın emekli ikramiyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Yapılan hesaplamalarda bu rakamın 10.000 TL'ye çıkartılacağı müjdesinin verileceği ön görülüyor.





İKRAMİYELERDE ÇİFTE HESAPLAMA

Emekliye bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin tutarları ve ödeme zamanları hesaplarının bütçe hesaplaması kapsamındaki gelişmelerinin tamamlanacağı tahmin ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin verilecek müjde sonrasında seçimlerden önce hesaplara tanımlanacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Emekli zamları meclisten geçti ve ödemeler ise bir hafta içerisinde hesaplara tanımlanacak. Bunun için geriye kalan sadece Resmi Gazete'de yayımlanması olarak biliniyor.

Nisan ve Haziran aylarına tekabül edecek olan ikramiye ödemeleri için de hükümetin fişe bastığı ve bakanlıkların bütçe belirleme çalışmalarının yapılacağı açıklandı. Geçtiğimiz sene ödenen 4 bin liralık ikramiye ödemeleri sonrasında Kasım ayında Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle 5 bni lira tek seferlik ikramiye ödemesi tamamlanmıştı. Bu kapsamda 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin devam edeceği ve bayram ikramiyelerinin de bu tutara yükseltileceği tahmin ediliyor.