Emekli zammı sonrasında O banka hızlı davrandı! Ağustos promosyonunu açıkladı

Temmuz ayı emekli ara zammı konusunda çalışmalar nihayet tamamlandı. En düşük emekli maaşının 12,500 TL’ye yükseltilmesi akabinde zam oranı da yüzde 24,74 olarak şekillenirken, emekliye maaşına ek olarak ödenen destekler dikkat çekmeye başladı. Özellikle de emekli maaş aralığına göre ödenen emekli promosyonları konusunda da gelişmeler yaşanmaya başladı.

Mart ayında tutarları konusunda artışa imza atılan emekli promosyonlarının Temmuz ayı zammı akabinde artıp artmayacağı merak edilirken, bu konuda hızlı davranan bankalar oldu. Temmuz ayı maaşlarının ödenmeye başlaması ile birlikte bir sonraki maaşta hak sahibi olunacak ödemeler ile alakalı olarak bankalar emekli promosyon tutarlarını ve artı olarak kampanyalarını açıklamaya devam ediyor.

fİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank’ta emekli maaşını bankaya taşıyan emekliye özel olarak ödeme yapıyor. Temmuz ayının bitmesine ramak kala bankaların sunduğu promosyon tutarları araştırılmaya başlarken, yüksek tutarlı promosyon ödemesi yapan QNB Finansbank Ağustos ayı açıklamasını sunmuş bulunuyor.





Emekli maaşlarına yapılan zamma istinaden maaş aralığı değişen emekliye zamlı promosyon verecek olan QNB Finansbank kampanya ile birlikte 16.200 TL açıklamasını yapmış bulunuyor. 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve yılda 1.200 TL indirim kampanyasının Ağustos ayında da devam edeceğini belirten banka, 16.200 TL'ye varan ödeme yapacaklarını belirtmiş bulunuyor.

10.000 TL'ye kadar maaş alanlar için 6.250 TL,

10.000 TL ile 15.000 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL,

15.000 TL ile 20.000 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL. Ödeme yapacaklarını belirten banka kredi kartı başvurusu yapan emekliye ödemelerine karşılık geri iade fırsatı sunacaklarını belirtirken bu ödemenin de 1200 TL’ye kadar çıkacağını belirtmiş bulunuyor. Ayda 2 ücretsiz para çekme ve para yatırma işlemi imkanı sağlayan banka, Hesap işletim ücreti ve kart ücreti muafiyeti hizmeti sunuyor.