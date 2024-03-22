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Emekliler 25 Mart'a dikkat! O bankalar emekli promosyonunu ikiye katlayacak

Kamu bankalarına verilen talimat doğrultusunda emekli promosyonları 8 bin lira -12 bin lira arasında olacağı müjdesinin verilmesi akabinde gözler kampanyaları ile birlikte 15 bin lirayı geçen ödeme yapan özel bankalara çevrildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:23
Emekliler 25 Mart'a dikkat! O bankalar emekli promosyonunu ikiye katlayacak

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde emekliye yönelik bir çok müjdeli haberler verdi. Uzun zamandır güncellenmesi beklenen emekli promosyonları ile alakalı açıklama yapan Erdoğan, kamu bankalarının bir süredir aynı tutarda ödediği emekli promosyonlarına zam yapılması talimatını verdi. Kamu bankaları geçtiğimiz seneden bu yana promosyon ödemesi tavan tutarı 5 bin lira olarak sağlamaktaydı. Verilen talimat doğrultusunda 8 bin lira -12 bin lira arasında olacağı müjdesinin verilmesi akabinde gözler kampanyaları ile birlikte 15 bin lirayı geçen ödeme yapan özel bankalara çevrildi. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşının da 10 bin liraya yükselmesi ile birlikte promosyonlar için maaş aralıkları eşitlenmişti. Her emekli 10.000 TL ve üzeri maaş aralığı üzerinden promosyon almaktaydı. Konu ile alakalı olarak SGK ile anlaşma yapılması konusunda gelişmelerin de sergilenmesi beklenmekteydi. Peki kamu bankaları emekli promosyonları güncellemesinde özel bankalar ne derece etkilenecek? Özel bankalar emekli promosyonlarını arttıracak mı? İşte detaylar...

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın açıklaması akabinde tarih müjdesini verdi. Verilen müjdede 25 Mart itibari ile kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelleyecek. Ve yeni zamlı emekli promosyonu ödemeleri 28 Mart itibarıyla hesaplara aktarılacak.

ÖZEL BANKALARA DA ZAM ÇAĞRISI

Emekli promosyonu için Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası hummalı çalışmalarını tamamlamak üzere iken bir çağrı da özel bankalara yapıldı. Emekli promosyonunu artırın talimat Erdoğan tarafından verildi. Şu sıralar bankaların emekli promosyonları tutarları düzenlenen kampanyalar ile 15 bin lira seviyesine yükselirken, yalın olarak bu tutarlara eşitlenmesi bekleniyor. Emeklinin kamu bankalara geçmesi bu zam ile birlikte olası gibi dururken, özel bankaların da ileri seviyede bir adım atacağı tahmin ediliyor.

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Önümüzdeki hafta itibari ile emekli promosyonlarında özel banka güncellemesi sunulacağı belirtilirken, şimdiki ödedikleri yakın tutarların 2 katı rakam artırımına gidileceği iddia ediliyor.

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