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Emekliler bu fırsatı kaçırmasın! Faturasıyla gidene 5000 TL fatura parası anında verilecek

Emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 22:16
Emekliler bu fırsatı kaçırmasın! Faturasıyla gidene 5000 TL fatura parası anında verilecek

Faturasıyla giden emekliye 5 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURASIYLA GİDENE 5 BİN TL ÖDEME

Adı ve soyadıyla fatura götüren emeklilere 5 bin TL iade yapılacak. ING Bank tarafından yapılan duyurulara göre emekli müşterilerine emekli promosyonlarına ek olarak 5 bin TL fatura iadesi yapılacak. Banka 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesinin yanında 5 bin TL fatura iadesi yapılacak. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emeklilere 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Aynı zamanda otomatik fatura talimatlarına ek olarak 5 bin TL'ye varan ek ödeme yapılacak. 

emeklilere ek 5 bin tl ödeme

Yeni emekliler ve EYT yasasıyla emekli olan müşteriler de kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyadan faydalanmak için 29 Şubat tarihine kadar emekli maaşın taşınması gerekiyor. Maaş taşıyan müşteriler promosyon ödemelerinden faydalanabilir ve otomatik fatura talimatlarınıza 5 bin TL ek ödemelerden faydalanabilirsiniz. Fatura kampanyası kapsamında ilk otomatik fatura talimatına 1000 TL, ikinci talimata 1000 TL, üçüncü talimata 1000 TL, dördüncü talimata 1000 TL, beşinci talimata 1000 TL, toplam 5 bin TL ek ödeme yapılacak. Fatura kampanyasında üst sınır 5 bin TL olacak. Kampanyadan faydalanan emekli müşterilerin ek ödülleri de promosyon tutarıyla birlikte hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Son başvuru tarihi 29 Şubat tarihi olacak. 

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