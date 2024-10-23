Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

2024 yılı emekli maaş zammının milyonlarca emekli yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenirken, bu kapsamda en düşük emekli maaşı alan emekli, geçinmekte zorlanabiliyor. Özellikle de ihtiyaç sahibi durumuna düşen emekli ile alakalı bir çok destek açıklanmaya devam ediyor. Hükümet tarafından dar gelirli kesime yönelik destekler için Aile Bakanlığı’ndan gün gün açıklamalar yapılmaya devam ederken, emekli için de özellikle de promosyon ödemeleri ilaç gibi gelebiliyor. Öte yandan kimi belediyeler de hem dar gelirlilere hem de ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik çalışmalarını gün gün kamuoyuna sunuyor.





Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Yakın Kart’ uygulamasıyla, çok sayıda dar gelirliye destek veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın duyurduğu bu kapsamlı proje ile emekliden ev hanımına, engelliden gaziye kadar geniş bir kesime destek ödemeleri yapılacak. Emekliler için ise destek tutarının 20.000 TL’ye ulaşacağı belirtiliyor.





Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim vaadini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, ‘Yakın Kart’ uygulamasının detaylarını paylaştı. Akın, "Ülkemizde yaşanan ekonomik zorlukların farkındayız ve bu zorlukların Balıkesirli hemşehrilerimizi etkilediğini biliyoruz. Yakın Kart ile bu etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz." Sözleriyle, yeni destek progeramı ile alakalı bilgilendirmede bulundu.





BELEDİYEDEN EMEKLİYE DESTEK





Başkan Akın’ın duyurusuna göre, her kategoriden ihtiyaç sahibi vatandaşlar aşağıdaki tutarlarla desteklenecek:





Emekliler ve Dul-Yetimlere: Yılda20 bin TL-





Askere Gidecek Gençler:5 bin TL-





Yeni doğan Bebeği Olan Aileler: Aylık2 bin TL- İ





İhtiyaç Sahibi Aileler: Aylık1.000 TL-





Yeni Evlenen Çiftler: Tek seferlik30 bin TL-





Cumhuriyet Bayramı'nda Gazilere:5 bin TL-





Yılbaşında Engellilere:5 bin TL destek ödemesi yapacaklarını ifade eden Akın, Kent Yoksulluğunu Ortadan Kaldırmak hedefine ulaşacaklarını sözlerine eklemiş bulunuyor.





EMEKLİYE 20.000 TL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK





EMeklinin hak sahibi olacağı Yakın Kart desteğinden yukarıda bahsi geçen kategorilerdeki kişiler de faydalanacak. Başvurular ise belediyenin 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayarak veya Yakın Kart web sitesi üzerinden tamamlanacak.