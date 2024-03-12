Emeklileri ev sahibi yapacak flaş kampanya! Ayda 970 TL ödemesi var

Emeklilerin yüzünü güldürecek fırsat! Aylık 970 TL ödemeyle ev sahibi olmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİ EV SAHİBİ YAPACAK FIRSAT

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm kapsamında yüzde 0.69 faiz oranıyla ve 180 ay vadeyle 5 ilde konut kredisi verileceğini duyurdu. Kredi ödemeleri 971 TL'den başlayacak. Ortalama 600 bin TL'ye kadar kredi çekilebilecek ve 600 bin TL kredinin taksit ödemesi aylık 5 bin 831 TL olarak belirlenecek. Kampanyayla ilgili pilot il İzmir olacak.





Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre kentsel dönüşüme giren evler için 180 ay vadeli ve yüzde 0.69 faiz oranıyla 2.5 milyon TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Pilot il İzmir sonrasında kampanya İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş, Tekirdağ illerinde de uygulanacak. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi olan binalara senelik yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi olan binalara senelik yüzde 0.25 faiz indirimi yapılacak. Aynı zamanda başka evi olmayan ve orta ve düşük gelirli olan vatandaşlara da faiz indirimi yapılacak. Şehit ve gazi yakınlarına, emekli vatandaşlara ve engelli bireylere de senelik yüzde 0.25 indirim uygulanacak. Yüzde 0.69 faiz oranıyla kredi ödemesi yapılmıyordu. 180 ay vadeli ve 2.5 milyon TL'ye kadar kredi kentsel dönüşüm sürecinin de hızlanmasını sağlayacak. Ortalama 600 bin TL kredinin taksit tutarı 5 bin 831 TL olarak hesaplanacak. 15 sene kredi ödemesi sonunda ev sahibi olabileceksiniz.