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Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemizde yaşlı nüfusu artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:29
Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemizde yaşlı nüfusu artmaya devam ediyor. Bu kapsamda sosyal güvenlik sistemine duyulan ihtiyaç gün gün artışına devam ederken, hükümet tarafından gün gün yeni programlar devreye alınmaya devam ediyor. TÜİK'in son verilerine göre, 2018 yılında 7 milyon 186 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023 yılına gelindiğinde %21,4'lük bir artışla 8 milyon 722 bine ulaşmış durumda iken, bakım ihtiyacının artması sebebiyle, hem yaşlıya bakana hem de yaşlıya çeşitli destek programlarının devreye alınması adına çalışmalar süregeliyor.  

YAŞLIK BAKIM SİGORTASI NEDİR? 

SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini rahatlatacak yeni bir modelin müjdelendiği ortaya çıktı. Uzun süreli bakım sigortası, özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın sağlık ve bakım masraflarını hafifletmeyi amaçlarken, Karakaş, bu sistemin birçok gelişmiş ülkede uzun yıllardır başarıyla uygulandığını sözlerine ekledi. Açıklamasına devam eden Karakaş, ülkemizde de benzer bir uygulamanın yapılması adına çalışmaların başladığını belirtti.  

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

TAMAMLAYICI UZUN SÜRELİ BAKIM SİGORTASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

İsa Karakaş, devletin Orta Vadeli Programı çerçevesinde "Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası"nın, sosyal güvenlik konusundaki açıkları kapatacağına inancı olduğunu belirtti. Yeni sistem, bakım masraflarının karşılanmasına yardımcı olarak, ailelerin üzerindeki yükü azaltacak ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak. 

YENİ SİGORTA MODELİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Yeni sigorta modeli, belirli bir plan ve program dahilinde yürütüleceğini ifade eden Karakaş, hem ailelerin üzerindeki bakım yükünün azaltılacağını, hem de devletin yaşlı bireylerin refahını güvence altına almasına olanak sağlayacağını belirtti.  

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Dünya genelinde birçok ülkede uygulandığını ifade eden isim, Türkiye’de de başarıyla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi. Almanya, Japonya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki uygulamalar 2025 yılı içerisinde de ülkemizde de devreye alınacak.  

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