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Emeklilikte Son Dakika! 2 ay içinde emekli olmayan hapı yuttu!

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada maaş katsayısının belirlenmesi adına son 2 ay vakit kaldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:02
Emeklilikte Son Dakika! 2 ay içinde emekli olmayan hapı yuttu!

Emeklilik planları yapanlar için yol ayrımına girildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada maaş katsayısının belirlenmesi adına son 2 ay vakit kaldığı belirtildi. 2024 yılında emekli olmanın, 2025'e göre yaklaşık yüzde 30 daha avantajlı olduğunu belirten uzmanlar, emekli olacakların hızlı davranması gerekliliğini de belirtmiş bulunuyor. 

EMEKLİ MAAŞLARINDA GÜNCELLEME KATSAYISI DEĞİŞECEK

Enflasyona göre belirlenen emekli maaşı güncelleme katsayısının Ocak ayı itibari ile düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Hal bu iken 2024 yılında yüksek olan bu rakam, maaşların daha yüksek oran ile bağlanmasını sağlıyor. Bu katsayı, bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanmakta iken 2023 verilerinin 2024 yılına göre daha yüksek olması, maaşların daha düşük oranda bağlanacağını göstermektedir. 024 yılında emekli olanların maaşları, 2023 yılının yüksek enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak hesaplanacak iken 2025'te emekli olacakların maaşlarına göre daha yüksek bir başlangıç maaşı anlamına geldiği belirtiliyor. 

Emeklilikte Son Dakika! 2 ay içinde emekli olmayan hapı yuttu!

2024 YILINDA NEDEN YÜKSEK RAKAM ÇIKIYOR

2023 yılının yüksek enflasyon ve büyüme oranları, 2024 yılında emekli olacakların maaşlarına daha yüksek bir güncelleme katsayısı uygulanmasını sağlarken, 2024 yılı için bu rakamın daha düşük seyrettiği ve 2025'te bu düşük rakam üzerinden hesaplanacağı biliniyor.

Öte yandan 2024 yılında yapılan zamlar, emekli maaşlarını daha fazla arttırdığı ve bu artışın  2024'te emekli olanların maaşlarına yansıyacağı hesaplamaları da devam ediyor. 2025'e kadar beklemek, daha düşük bir güncelleme katsayısı ile emekli olmaya mahal vereceği için 2025 yılında emekli olacakların daha düşük maaş alacağı belirtilmiş bulunuyor. 

Emeklilikte Son Dakika! 2 ay içinde emekli olmayan hapı yuttu!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplanırken, çalışılan süre, ödenen primler ve güncelleme katsayısı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Ancak en önemli faktörün güncelleme katsayısı olduğu bilinmektedir. Güncelleme kat sayısı emekli maaşının her yıl belirli bir oranda artmasını sağlamaktadır.  

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