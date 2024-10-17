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Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

EYT akabinde artan emekli sayısına talip olmak isteyen bankalar tarafından bir çok kampanya sunulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:39
Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Emekliye senede iki kere yapılan zam emekli promosyonlarına yansırken, bu ödemelerin özellikle de son senelerde emeklinin bankayı tercih etmesindeki en büyük etken olduğu biliniyor. 2024 yılı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde kapsamında ilk kamu bankalarında başlayan zam furyası özel banlkalara da sıçrarken, son günlerde emekli promosyonuna 24.000 TL’ye kadar ödeme çıkabiliyor.  

EYT akabinde artan emekli sayısına talip olmak isteyen bankalar tarafından bri çok kampanya sunulmaya devam ediyor. Özellikle de yüksek emekli promosyonuna ek olarak sunulan emekli kampanyaları, dikkatleri üzerine toplarken, kampanyalarıyla rekabet artarak devam ediyor. Emekli kendisine sunulan emekli promosyonlarının yanı sıra, refahını sağlayacak banka ile anlaşmasını sürdürürken, özellikle son dönemde promosyon tutarlarındaki artış, emeklileri farklı bankaların sunduğu avantajlara yöneltiyor.  Yeni düzenlemelere göre, emekliler için banka promosyonları 24.000 TL’ye kadar çıktığı gözlemlenirken, peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka sunuyor? İşte detaylar! 

Ekim Ayı İçin Güncel Emekli Promosyon Tutarları  

Bankalar, emeklilere sundukları promosyon miktarlarını Ekim ayı itibarıyla güncellerken, emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen ya da yeni emekli olanlar için bu fırsatlar kaçırılmaması gereken büyük avantajlar sunuluyor.  

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Banka BanKa Emekli Promosyonları 

Ziraat Bankası 

SGK emeklilerine, emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmakta. 

Vakıfbank 

Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere toplamda 24.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor. Bunun yanı sıra, alışverişlerde sağlanan ek nakit ödeme fırsatları ile bu rakam daha da artabiliyor. 

Garanti Bankası 

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara ise 12.500 TL promosyon ödemesi yapıyor. 

ING Bank 

Promosyon ödemeleri, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için 15.000 TL’ye kadar çıkmakta iken ayrıca, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almak şartıyla yapılan bu ödemeler, emeklilerin yüzünü güldürüyor. 

İş Bankası 

İş Bankası, emekli maaşını 20.000 TL ve üstünde alanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.  

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Emekli Promosyonu Sıralaması 

Emeklilere sunulan promosyon tutarları, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar sırasıyla: 

Vakıfbank: 24.000 TL 

Yapı Kredi: 18.000 TL 

Garanti Bankası: 15.000 TL 

ING Bank: 15.000 TL 

Ziraat Bankası: 12.000 TL 

Olarak açıklanmış bulunuyor.  


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