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Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında borçların bir araya toplanması hedefleniyor. Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlara özel olarak başlatılan kampanya kapsamında yüksek tutarlı borç kapatma kredisi imkanı sunuluyor. Bu kapsamda 300.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi imkanı sağlayan banka, bu kredinin geri ödemesini 12 ayda tamamlanmasını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:10
Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Artan enflasyon rakamları, hayat pahalılığını da beraberinde getirdi. İhtiyaçlarını karşılayabilmek, borçlarını kapatabilmek adına vatandaş bankaların sunduğu kredilere yönelirken bankalar da bu kapsamda vatandaşa destek olmak ve hizmet kullanımı satabilmek adına çeşitli kampanyalarını ay ay açıklıyor. Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında borçların bir araya toplanması hedefleniyor. Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlara özel olarak başlatılan kampanya kapsamında yüksek tutarlı borç kapatma kredisi imkanı sunuluyor. Bu kapsamda 300.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi imkanı sağlayan banka, bu kredinin geri ödemesini 12 ayda tamamlanmasını sağlıyor. Haziran ayı kampanyası olarak başlatılan kampanya, 30 Haziran tarihinde son bulacak iken borcunu tek kalemde toplamak isteyen bireyin acele etmesi gerekiyor. 

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GARANTİ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Özellikle maddi imkansızlıkları içerisinde bulunan ve yüksek miktarda borcu olan müşteri için Garanti Bankası'nın bu kampanyası büyük bir imkan yaratıyor. Biriken kredi ödemesi ve kredi kartı borcu olan vatandaş, farklı bankalarda ya da farklı yerlere olan borcunu tek kalemde toplamak adına borç kapatma kredilerine yönelebiliyor. Maddi yük olan bu ödemeler bu sayede tek kalemde aylık daha düşük ödeme tutarı ile karşılanabiliyor. Tek çatı altında toplanan borçların ödeme süreci bu sayede daha kolay ve düşük tutara tekabül edebiliyor. 

Garanti Bankası 300.000 TL borç kapatma kredisinden faydalanmak da sadece elinize telefonu almak kadar kolay. TC Kimlik kartı ve çalıştığınıza dair gelir belgesinin sunulması akabinde başvuru işlemleriniz tamamlanabilmekte iken borç kağatma kredisi imkanından faydalanmak için kredi notunun 1300 puan üzerinde olması gerekiyor. 

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Öte yandna şıbeye gitmek adına vakti olmayan birey, tüm işlemlerini web üzerinden de tamamlayabiliyor. Bu sayede vatandaş hiç bir işine engel olmadan kredi ödemesini anında hesabına alabiliyor. Gerek faiz oranlarının ortalamadan uzun olması gerekse de diğer bankaların sunduğu tutardan daha yüksek bir tutar ile ödenmesi adına dikkat çekej faydalanmak için ay sonuna kadar başvurunun tamamlanması gerekiyor. 

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