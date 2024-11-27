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Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Emekli maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine istinaden 6 aylık oran toplamında zam yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:56
Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Emekli maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine istinaden 6 aylık oran toplamında zam yapılacak. Emekliye ek olarak refah payı eklemesinin yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, emekli yılı kapsamında maaşlara ek destekler de devam ediyor. Maaşlarının açlık sınırının altında kaldığı şu günlerde emekli kendisine sunulan destekleri yakından takip ederken, hükümet tarafından bakanlıklar aracılığı ile sağlana ek hizmetlerin yanı sıra belediyeler de kendi sınırlarında yaşayan ve belli şartları sağlayan emekliye destek ödemeleri yapabiliyor. Gün gün yeni belediyeler tarafından yapılan açıklamalar da emeklilere ek destekler sunulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den de yeni destek açıklaması yapılmış bulunuyor.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz aylarda açıklaması yapılan 10.000 TL pazar desteği ile alakalı yeni gelişmeler mevcut. Emekliye 10.000 Tl pazar desteği ödemeleri kısa süre içerisinde yapılacak. İstanbul’da yaşayan ve belli şartları sağlayan emekli, açıklaması yapılan tarihte pazar desteği ödemelerine ulaşacak.  

EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun zamandır beklenen "Pazar Desteği" ödemelerinin detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu destek, ihtiyaç sahibi emeklilere yıllık toplam 10 bin TL olarak sağlanacak. 

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

BAŞVURULAR TAMAMLANMIŞTI 

Emekliye yönelik açıklaması yapılan ve 30 Ekim’de başlayan emekli pazar desteği başvuruları 8 Kasım 2024 tarihinde sona ermişti. Belli şartları sağlayan emekli, pazar desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla beklemekteydi. Yapılan incelemeler sonucunda, 10.076 emeklinin ihtiyaç durumuna uygun bulundukları ve bu pazar desteğinden faydalanma hakkı kazandıkları belirtildi. 

EMEKLİYE PAZAR DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımda pazar desteği ödeme tarihleri netleşti. Cuma günü itibarıyla 10.076 emekliye toplam 100.760.000 TL’lik bir bütçeyle destek ödemeleri tamamlanacak.  

İBB DESTEK PROJELERİ DEVAM EDİYOR 

7’den 70’e bir çok destek sunan İBB tarafından sosyal destek projeleri ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Belediye, sadece pazar desteğiyle sınırlı kalmayarak, farklı sosyal projelerle de İstanbul halkına hizmet ediyor.  Sağlık, eğitim, ulaşım gibi birçok alanda da yenilikler yapılırken, halka hizmette sınır tanınmayacağı da belirtilmiş bulunuyor.  

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