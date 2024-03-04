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Emekliye 12 Nisan'da gökten para yağacak: 2500 TL ek promosyon ödemesi yapılacak

Emekliye karşılıksız olarak verilen promosyon ödemesine ek olarak Mart ayında emekli için duyurulan kampanya dikkatleri üzerine topluyor. Emeklinin kredi kartı başvurusu yapması ve onay alması akabinde 500 TL harcama yapan birey, 2500 TL ek promosyon ödemesi alıyor.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:31
Emekliye 12 Nisan'da gökten para yağacak: 2500 TL ek promosyon ödemesi yapılacak

Enflasyon artışı devam ediyor. Yaşanan bu artış direkt olarak maaşların erimesine mahal verirken, emekki vatandaş cebine girecek olan ek ödemelere çevrili araştırmasını sürdürüyor. Özellikle emekli promosyon ödeme tutarları emeklinin bankayı tercih etmesindeki sebep olarak bilinirken, artı kampanyalar da emeklinin cebini dolduruyor. Artı kampanyalar arasında faizsiz kredi imkanları, otomatik fatura talimatları, geri iade fırsatları ve hizmet satın alınımına karşılık verilen ödemeler olarak açıklanabiliyor. 

Garanti Bankası da emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Emekliye karşılıksız olarak verilen promosyon ödemesine ek olarak Mart ayında emekli için duyurulan kampanya dikkatleri üzerine topluyor. Emeklinin kredi kartı başvurusu yapması ve onay alması akabinde 500 TL harcama yapan birey, 2500 TL ek promosyon ödemesi alıyor. 

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Ay ay promosyon kampanyalarını yenileyen Garanti Bankası, mart ayında da cazip teklifi ile emeklinin gönlünü çalacağa benziyor. 1 Mart'ta başlayan ve 31 Mart'tan sona ereceği açıklanan Garanti Bankası emekli promosyonu kampanyasına ek olarak yine aynı tarih aralıklarında geçerli olacak olan 2500 TL Ek ödeme fırsatı açıklanmış bulunuyor. 

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3.500 TL'ye kadar: 4.500 TL

3.500 - 7.500 TL arası: 5.250 TL

7.500 - 10.000 TL arası: 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri: 7.500 TL ÖDENİYOR

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EMEKLİYE 12 NİSAN'DA 7500 TL ÖDEME

Bankaya ilk defa mobil uygulama üzerinden müşteri olan ve emekli maaş taşıma talimatlarını yerine getiren emekli, kredi kartı başvurusu yapıp onay alması durumunda ve 500 TL ve üzeri harcama yapması şartına ₺2.500 TL Bonus promosyonu alacak. Başvuruların internet ortamı üzerinde tamamlanması gerekli iken başlatılan 2500 TL kampanyaya Bonus kredi kartlarını dahil edileceği belirtildi. Banka tarafından 31 Mart'a kadar 500 TL'lik harcama yapan emekliye özel hak kazanılan geri ödeme, 12 Nisan tarihinde hesaplara aktarılacak iken en fazla bu tutarda Bonus kazanımı sağlanacak

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