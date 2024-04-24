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Emekliye 15 20 güne kalmadan müjdeler geliyor! Maaşlarda büyük fark yaratacak yeni düzenlemeler

Mayıs ayının ortasına kadar emeklilere ayrıcalıklar sağlayacak olan yeni düzenlemelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Işıkhan, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek iyileştirmelerin onay alacağını belirtti

Yayın Tarihi: 24.04.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:02
Emekliye 15 20 güne kalmadan müjdeler geliyor! Maaşlarda büyük fark yaratacak yeni düzenlemeler

Emeklinin alım gücünü arttıracak, hayatını güzelleştirecek haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından emeklilere yönelik gün gün açıklamalar devam ederken, refah paketi detayları ile alakalı takvimin netleştiği de son dakika olarak belirtilmiş bulunuyor. Mayıs ayının ortasına kadar emeklilere ayrıcalıklar sağlayacak olan yeni düzenlemelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Işıkhan, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek iyileştirmelerin onay alacağını belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE

Temmuz ayında zam bekleyen emekliye enflasyondan kaynaklanan artış haricinde refah payının da yansıtılacağı bakan tarafından belirtilmiş bulunuyor. Bakan Işıkhan tarafından geçtiğimiz gün emekliler ile alakalı yapılan açıklamada emeklinin refahını arttıracak olan çalışmaların sadece maddi olarak değil sosyal ve sağlık hayatını da kapsayacak şekilde geniş bir periyotta incelenmeye devam ettiğini ve geniş bir perspektiften ele alındığını vurguladı.

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KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı emekli yılı olduğunu açıklaması akabinde emeklilere desteklerin devam edeceği kararlılığını da net bir şekilde ortaya koyarken, bakanlıklar, belediyeler ve özel sektörlerle anlaşmalı olarak birçok indirim ve destek sağlanacağı belirtildi. Bankalar ile yapılan anlaşmalar kapsamında da emeklilere uygun finansman imkanları sağlayacak olan destekler, emekliler yılı içerisinde tamamlanacak

Emekliye Ocak- Haziran 6 aylık döneminde %49, zam verilmişti ve yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında ise yeni taban aylık artışı ile birlikte yeni zam oranları şekillenecek. Milyonlarca emekli açıklamayı merakla Beklerken refah Payı ile alakalı da Müjde Bakan Işıkhan tarafından verildi. Emekli maaşının enflasyon karşısında ezildiği şu günlerde emeklinin refahının arttırılması adına atılan bu adımların kısa süre içerisinde onaylanması bekleniyor.

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