Emekliye 2 maaş müjdesi! Artı 2500 TL ek ödeme cepleri şenlendirecek

Emeklinin 2017 senesinden beri en temel hakkı emekli promosyonu olarak bilinmekte. Emekli, seçtiği banka ile 3 yıl maaş alma taahhüdü imzalaması durumunda ödül mahiyetinde promosyon ödemesi alıyor. Promosyon ödemeleri, başvuru yapılan ayın maaş gününde hesaplara aktarılıyor. Her banka emekli promosyonu ödemesini SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında farklı tutarda ödüyor. Ancak bankalar özellikle de EYT ile emekli sayısının gün gün artması ile birlikte rekabet ortamında kazanan olmak adına en yüksek tutar vermeye çalışıyor.





AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaş alacağı bankasını kendi ihtiyacına göre seçebilme imkanına sahip. Bu kapsamda en fazla ödeme yapan ya da kampanyayı sunan banka kazanan olmakta. Akbank da emekli promosyonu ile emekli kapma yarışına dahil olmuşa benziyor. 10 bin lira emekli maaşı alan bireye bir emekli maaşı kadar daha promosyon ödemesi yapıyor. Şubat ayında emekli promosyonu için bankaya başvuran emekli Şubat maaşında 2 maaş ödeme alıyor.





AKBANK 2500 TL KAMPANYASI

Öte yandan Juzdan uygulaması kullanan emekli belirlene şartları taşıması durumunda ek olarak 2500 TL'ye varan ödeme hakkına sahip olabiliyor. İlk kez Axess’e başvuran emekli, yapacağı her 2.500 lira üzeri alışverise 250 TL ek ödeme alıyor. Bu kapsamda emekli toplamda 2500 TL'ye varan ek ödemeye, promosyona ek olarak hak sahibi olabiliyor.

1 Şubat'ta başlayan ve kredi kartı başvurusu yapan her bireyi ilgilendiren kampanya da emekli de faydalanabiliyor. 20 Şubat'a kadar süregelecek kampanya için kredi kartının onay alması akabinde uygulama üzerinde ya da "ODUL" yazıp 4566’ya SMS göndererek başvurunun tamamlanması gerekiyor.