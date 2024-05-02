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Emekliye kira desteği TBMM'de! Büyükşehirlerde yaşayan emekliye müjde

Yerel seçim öncesinde zam bekleyen emeklinin bu hayali suya düşerken hükümet tarafından emekliye özel olarak yeni destek paketlerinin devreye alınacağı belirtilmişti. Kira desteği Saadet Partisi tarafından meclise sunuldu.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:31
Emekliye kira desteği TBMM'de! Büyükşehirlerde yaşayan emekliye müjde

Son 2 senedir artan kiralık ve satılık konut fiyatları, adeta bir kabus gibi vatandaşların üzerine çöküyor. Gerek emekli gerekse de asgari ücretli artan bu fiyatlara karşılık tepkisini gösterirken, özellikle de kirada oturan emekli geçim konusunda bir hayli sıkıntı çekiyor. Yaşanan bu artışlar barınma hakkını zedeliyor ve temel ihtiyaçları karşılamayı bile zorlaştırabiliyor.

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EMEKLİ DESTEK PROGRAMI

Yerel seçim öncesinde zam bekleyen emeklinin bu hayali suya düşerken hükümet tarafından emekliye özel olarak yeni destek paketlerinin devreye alınacağı belirtilmişti. Hal bu iken geçtiğimiz günlerde konu ile alakalı yapılan açıklamada söz konusu destek paketi için somutlaştırma çalışmalarının Mayıs ayında başlayacağı belirtilmişti. Emekli destek programlarının ne zaman devreye alınacağını merakla araştırırken, konu ile alakalı partililerden de yorumlar yapılmaya devam ediyor. Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, meclis gündeminde enflasyon ve işsizlik oranlarının hat safhada olduğunu belirtirken, asgari ücretliye Temmuz ayında zam yapılmayacağı konusundaki fikrini de sundu.

EMEKLİYE KİRA DESTEĞİ

Yanlış ekonomi politikalarının bedelini vatandaşın ödediğini belirten Bilici, asgari ücretlinin Temmuza kadar zaten erimeye devam edeceğini belirtirken, sene sonuna kadar ufaldıkça ufaldığını belirtmiş bulunuyor. Özellikle de büyükşehirlerdeki fahiş artışa dikkat çekilmesi gerekliliğini belirten isim, emekliye kira desteği uygulamasının en kısa sürede devreye girmesi konusunda da uyarılarda bulundu. Özellikle de büyükşehirlerde kira fiyatlarının asgari ücret ve üzerinde seyrettiği şu günlerde 10.000 TL emekli maaşı alan emeklinin geçim zorluğunu belirterek; özellikle de bu vatandaşlara kira desteği verilmesi gerekliliğinden bahsetti.

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Emekliye kira desteği TBMM'de! Büyükşehirlerde yaşayan emekliye müjde

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