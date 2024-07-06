O çalışanın nakit sıkıntısı şak diye bitecek! Karşılıksız 46.000 TL ödenecek

Temmuz ayı zamlarla dolu geçiyor. Zam açıklamaları devam ederken özellikle de asgari ücretlinin bekleyişi devam ediyor. Emekli ve memur zammı belirlenmesi akabinde asgari ücretliye zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki açıklamalar gün gün takip ediliyor. Ülke genelinde özellikle de asgari ücret üzerinden zam alan vatandaşın artı bir zamma tabi tutulup tutulmayacağı konusundaki açıklamalar da yakından takip ediliyor. Enflasyon karşısında ezilen maaşlara yapılacak olan ek ödemeler de dikkatle takip ediliyor.

PROMOSYON 46.000 TL AÇIKLANDI

2017 senesinden bu yana bankalar arası adeta rekabet savaşına dönüşen promosyon ödemeleri devam ediyor. Konu ile alakalı olarak maaşını bankaya taşıyan emekli ve çalışan, promosyon ödemesine hak sahibi olabiliyor. Bu ödemelerde en fazla tutar veren ya da kampanyasını en refahı sağlayacak biçimde açıklayan banka kazanan olabiliyor. Emekli kendi maaşını alacağı bankasını belirlerken bu kampanyaları da takip ediyor. Çalışanın maaş alacağı banka, çalıştıkları kurum ya da kuruluşa göre farklılık gösteriyor. Gün gün maaş szleşmesi biten kurum ve kuruluşlar, bankalar arasında ihale düzenleyip, en yüksek tutarı ödeyen banka ile mutabakat imzalıyor.





Emekli promosyonları ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen direktif akabinde Mart ayı sonunda tutarlar arttırılmıştı. Arttırılan tutarlar 18.000 TL'ye ulaşmıştı. Kurum ve kuruluş promosyonları da maaşların kat be kat üzerinde seyrettiği şu günlerde açıklaması yapılan her ihale sonucu diğer sektörlere öncülük edeceğe benziyor.

KÜÇÜKÇEKMECE DE PROMOSYON İHALESİ

Küçükçekmece Belediyesi Kitaş Personeli adına düzenlenen yeni bir ihale merasimi tüm dikkatleri üzerine toplarken, ihalede varılan muytabakat tutarı ise 46.000 TL'ye ulaşmış bulunuyor. DİSK Genel İş Sendikası ile Kitaş yetkilileri ve bankaların katılımı ile geçtiğimiz gün düzenlenen ihale sonucunda Türkiye İş Bankası'nın verdiği oranın en yüksek olduğu belirtilirken, 46.000 TL açıklamasına istinaden banka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmiş bulunuyor.