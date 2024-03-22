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Emekliye seyyanen zamda 23-24 Mart detayı! 5 bin lira seyyanen zam furyası geliyor

Emekliye seyyanen zam konusunda 23 24 Mart tarihlerine çevrildi. Seçimler öncesinde son kozlar oynanıyor

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:54
Emekliye seyyanen zamda 23-24 Mart detayı! 5 bin lira seyyanen zam furyası geliyor

Artık seçime sayılı günler kaldı. Seçimi kaybetmemek adına vaat açıklamalarının da sonuna gelmiş görünüyor. Emekli, kendisine yapılacak olan seyyanen zam beklentisini Temmuz ayında memura sağlanan bu uygulama akabinde beklemeye devam ediyor. Emekliye Ocak ayında verilen yüzde 49,25 zam akabinde en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak artan enflasyon oranlarım karşısında bu zam şimdiden arimeye başlarkeni gözler yapılma ihtimali olan ara zam konusunda çevrildi. Peki emekliye seyyanen zam olacak mı? Erdoğan'ın halkla buluşma planlarında 23 Mart'ta Ankara halkına 24 Mart'ta da İstanbul halkına hitap edileceği biliniyor. 

24 MART'TA SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında emekliye seyyanen zam kapısı kapanmıştı. Ancak seçim senesi olması sebebiyle hala emeklinin heyecanlı ve umutlu bekleyişi devam ediyor. Her an emekliye seyyanen zam müjdesinin seçim vaadi olarak sağlanacağı tahmin edliyor. Bunun için uzmanlar tarafından türlü türlü iddialar mevcut. Emekliye 24 Mart'ta seyyanen zam açıklamasının yapılabileceği ön görülüyor.

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24 Martta Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde halk ile buluşacak.  Emeklinin gözünü o tarihe çevriten iddia Gazeteci Nergis Demirkaya tarafından ortaya atılırkeni Demirkaya emekliye 5 bin lira seyyanen zammın sürpriz olmayacağını açıklamış bulunuyor. Seçimlere sayılı günler kala seçim vaatlerinin ortaya atılmasının herhangi bir faydasının da olmayacağını belirten Demirkaya, seçmenin kafasında kime oy vereceği konusunun netleştiğini ifade etti. 

23 MART ANKARA MİTİNGİ DETAYI

Emeklinin beklentisinin karşılanmadığı düşüncesi mevcut. Bu konuda hükümetin gizliden gizliye çalışmalarını sürdürdüğü ve müjde olarak vereceği iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. İStanbul mitingi öncesinde yarın Ankara mitinginde olacak olan Erdoğan'ın bu önemli günde de büyük müjdeyi vereceği iddiaları kuvvetleniyor. 

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PORTAKAL'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI

Gazeteci Fatih Portakal geçtiğimiz dönem zamlarını tahmin eden ve tahmini tutan gazeteciler arasında yer alıyor. Portakal tarafından yepyeni bir iddia ortaya atılırken, gazetecinin "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" sözleri dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor. Emekliye seyyanen zam ile alakalı henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ortaya atılan iddialar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 

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