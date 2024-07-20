Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Son zamanlarda konut yatırımından çok arsa yatırımları dikkat çekiyor. Hal bu iken Milli Emlak tarafından sunulan bir çok ihale yatırımcının dikkatini çekip, ucuza arsa sahibi olmasını sağlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde yok fiyatına arsa satışları sağlayan Milli Emlak web adresi üzerinde bir çok satışı gerçekleşecek olan proje ile alakalı olarak detaylandırma yapılmış bulunuyor. Gitgide artan nüfus ile birlikte konut fiyatlarının da yükselmesi, arsaların değerini artmasına mahal veriyor. Milli Emlak tarafından duyurulan yeni arsa satışları, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak karşılarına çıkıyor. Gün gün ihaleler ile alakalı açıklamalarda bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde bazı illerde gerçekleştirilecek olan çok sayıda arsa satışı açıklandı. Özellikle Gaziantep ve Edirne gibi illerde uygun fiyatlarla arsa edinmek mümkün olacak.





MİLLİ EMLAK ARAZİ İLANLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bazı illerde gerçekleştirilecek olan çok sayıda arsa satışını açıkladı. Özellikle Gaziantep ve Edirne gibi illerde uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak yeni ilanlara başvuru yapılması durumunda mümkün olacak. Edirne'de yer alan sekiz büyük arazinin tarım amaçlı kullanıma uygun olarak satışa sunulduğu açıklamasını yapan Milli Emlak, bu beldedeki tarımsal faaliyetlerin artmasına olanak tanıyabilecek. Öte yandan yatırımcılar için de kazanç kapılarını açabilecek.

arım arazilerinin fiyatları 3.230.000 TL ile 13.490.000 TL arasında değişiklik gösterirken, köy içi arsaların fiyatları 5.935.000 TL ile 19.250.000 TL arasında değişiyor. Milli Emlak tarafından yapılan açıklamada söz konusu arsa ve araziler için belirlenen tarih 23-24 Temmuz olurken, satın almak isteyen kişinin bu kapsamda başvuru yapmak adına geç kalmaması gerekliliği de bildirildi.