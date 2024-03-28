Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,31 0,18%
EURO
35,19 0,15%
ALTIN
2.269,76 0,16%

En düşük emekli maaşını geçecek getiri! Yatırımı olan yaşadı: 11.868 TL ödeniyor

Bankalar tarafından mevduat faiz güncellemeleri sunulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:44
En düşük emekli maaşını geçecek getiri! Yatırımı olan yaşadı: 11.868 TL ödeniyor

MerkeZ Bankası tarafından Mart ayında alınan sürpriz faiz kararının etkileri devam ediyor. Alınan kararın etkisi en çok kredi ve kredi kartı kullanıcılarını etkilerken, faiz oranlarındaki mevcut artış da devam ediyor. Hal bu iken TL'nin kullanımı artması adına alınan kararların etkisi mevduat faizlerini de etkiliyor. Mevduat faizleri geçtiğimiz ay kırdığı son 22 yıllık en yüksek oran rekorunu tekrardan kırmışa benziyor. Öyle ki bankalar tarafından yapılan mevduat faizi güncellemeleri sonra bu oranın yüzde 57 seviyesine geldiği tahmin ediliyor. 

En yüksek vadeli mevduat oranı veren banka müşterinin yakın metrajında araştırılırken, kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yeni yıl akabinde düşüşe geçen faiz oranları yüzde 44'e kadar gerileyen oranı ile getirilerde de düşüş sağlamış ve vatandaş döviz ve altına yönelmişti.

tll

 TL'ye olan istikrarın artması adına geçtiğimiz ay politika faiz kararı sabir bırakılsa da mevduat faizi oranları bankaların rekabetleri sebebiyle artış göstermekte iken bu ay yüzde 50'ye çıkan politika faizi ike birlikte kendi rekorunu kırmaya başlamıştı. Bu kapsamda kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, rekor getiri hesaplamalarını yapmaya başlamış ve banakaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmaya koyulmuştu. Mevduat faizlerinde en çok kullanılan vade 32 günlük vade olurken, yatırımı olan vatandaş, aylık maaş olarak hangi ankanın en fazla faiz verdiğini merak ediyor.

250.000 TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

250.000 TL'si olan vatandaş 32 günlük vadeli mevduata yatırımını bağlaması durumunda ne kadar kazanacağı konusu merak ediliyor. Aylık yatırımını biriktirmek için ise en çok kullanılan vade 3 aylık vade olarak biliniyor. 

Akbank tarafından açıklanan faiz oranı %54 olurken vade sonunda net getirisi 11.244 TL olarak açıklandı. Odeabank faiz oranına yüzde 53 olarak uygularken, 11.036 TL gertiri imkanı sağlıyor.  CEPTETEB marifetli hesap kampanyasında yüzde 55 faiz oranında getiri sağlıyor. Bu hesaplama ile birlikte vade sonunda toplam 11.452 TL ödeme yapılıyor. FİBAbanka tarafından başlatılan kampanyada ise yüzde 57 faiz oranı ile birlikte net getiri 11.868 TL'ye ulaşıyor. Alternatif bank tarafından başlatılan kampanyada %56 faiz oranı sunulurken aylık getiri 11.660 TL civarında seyrediyor

İLGİLİ HABERLER

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı
7
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

KPSS 60 puanla Bakanlık personel alımına çıktı! Başvurular internetten yapılacak

En düşük emekli maaşını geçecek getiri! Yatırımı olan yaşadı: 11.868 TL ödeniyor

Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL

Emekliye 3'lü ödeme cepleri dolduracak! Sabah erken saatlerde flaş rakam açıklandı

En sinir bozan, sevimsiz burçlar dbelli oldu! Onlara tahammül etmek mümkün değil

Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu

Başvuru ekranı 21.00'da açıldı! 2 katlı müstakil ev 420.000 TL'ye satışa çıktı

İster sahura ister kahvaltıya! Basit yapımıyla közlenmiş patlıcanlı kahvaltılık sos tarifi!

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek