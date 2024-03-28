En düşük emekli maaşını geçecek getiri! Yatırımı olan yaşadı: 11.868 TL ödeniyor

MerkeZ Bankası tarafından Mart ayında alınan sürpriz faiz kararının etkileri devam ediyor. Alınan kararın etkisi en çok kredi ve kredi kartı kullanıcılarını etkilerken, faiz oranlarındaki mevcut artış da devam ediyor. Hal bu iken TL'nin kullanımı artması adına alınan kararların etkisi mevduat faizlerini de etkiliyor. Mevduat faizleri geçtiğimiz ay kırdığı son 22 yıllık en yüksek oran rekorunu tekrardan kırmışa benziyor. Öyle ki bankalar tarafından yapılan mevduat faizi güncellemeleri sonra bu oranın yüzde 57 seviyesine geldiği tahmin ediliyor.

En yüksek vadeli mevduat oranı veren banka müşterinin yakın metrajında araştırılırken, kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yeni yıl akabinde düşüşe geçen faiz oranları yüzde 44'e kadar gerileyen oranı ile getirilerde de düşüş sağlamış ve vatandaş döviz ve altına yönelmişti.





TL'ye olan istikrarın artması adına geçtiğimiz ay politika faiz kararı sabir bırakılsa da mevduat faizi oranları bankaların rekabetleri sebebiyle artış göstermekte iken bu ay yüzde 50'ye çıkan politika faizi ike birlikte kendi rekorunu kırmaya başlamıştı. Bu kapsamda kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, rekor getiri hesaplamalarını yapmaya başlamış ve banakaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmaya koyulmuştu. Mevduat faizlerinde en çok kullanılan vade 32 günlük vade olurken, yatırımı olan vatandaş, aylık maaş olarak hangi ankanın en fazla faiz verdiğini merak ediyor.

250.000 TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

250.000 TL'si olan vatandaş 32 günlük vadeli mevduata yatırımını bağlaması durumunda ne kadar kazanacağı konusu merak ediliyor. Aylık yatırımını biriktirmek için ise en çok kullanılan vade 3 aylık vade olarak biliniyor.

Akbank tarafından açıklanan faiz oranı %54 olurken vade sonunda net getirisi 11.244 TL olarak açıklandı. Odeabank faiz oranına yüzde 53 olarak uygularken, 11.036 TL gertiri imkanı sağlıyor. CEPTETEB marifetli hesap kampanyasında yüzde 55 faiz oranında getiri sağlıyor. Bu hesaplama ile birlikte vade sonunda toplam 11.452 TL ödeme yapılıyor. FİBAbanka tarafından başlatılan kampanyada ise yüzde 57 faiz oranı ile birlikte net getiri 11.868 TL'ye ulaşıyor. Alternatif bank tarafından başlatılan kampanyada %56 faiz oranı sunulurken aylık getiri 11.660 TL civarında seyrediyor