Haberler

Finans

Enerji yardımında son düzlüğe girildi! Her eve destek yağıyor!

Enerji yardımında son düzlüğe girildi! Her eve destek yağıyor! Doğal gaz yardımı, elektrik yardımı ve kömür desteği özellikle kış şartlarının etkisini göstermesi ile birlikte araştırma konusu oluyor. 2024 yılında destek ödemesi tutarları ve ne zaman ödeneceği konusunda da gelişmeler an be an takip ediliyor.