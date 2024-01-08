Enerji yardımında son düzlüğe girildi! Her eve destek yağıyor!

Asgari ücret zammı, memur zammı ve emekli maaşı zamı oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Asgari ücret ve memur maaşı bir çok destek kaleminde artışa mahal verirken, sosyal destek faydalanacağı 2024 yılına girilmesi ile ne kadar zam aldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Devlet tarafından dar gelirli hanelerin refahının sağlanması adına birçok destek ödemesi yapıyor. Ve bu ödemeler birey ya da hanenin ihtiyacına göre şekilleniyor. Doğal gaz yardımı, elektrik yardımı ve kömür desteği özellikle kış şartlarının etkisini göstermesi ile birlikte araştırma konusu oluyor. 2024 yılında destek ödemesi tutarları ve ne zaman ödeneceği konusunda da gelişmeler an be an takip ediliyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında doğalgaz desteğine zam yapıldığı ve ödemelerin toplamda 3500 TL'ye varacağı açıklanmıştı. Kömür yardımı destekleri de doğalgaz aboneliği bulunmayan dar gelirli hanelere sağlanırken, 1650 TL'ye varan kömür desteği ödeneceği belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan diğer bir dikkat çeken enerji desteği de elektrik yardımı olarak bilinirken, yeniyıl zammı ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmasa da önümüzdeki günlerde Bakan Göktaş tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Elektrik desteği yaz kış fark etmeksizin dar gelirl haneye 350 TL- 650 TL arasında sağlanıyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurulması ile hak kazanılabilecek olan başvurular bakanlık tarafından değerlendirmeye alınıyor. Dopalgaz desteği başvurları yoğun ilgi görürken, kısa süre önce başlayan başvuruların değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmiş bulunuyor. 8 ay boyunca ödenecek olan toplamda 3500 TL doğalgaz desteği kısa süre içerisinde hesaplara aktarılmaya başlayacak.

TC kimlik numarası ve şifresi ile e-devlet hesabına giren dar gelirli “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesinden başvuru sayfasına ulaşabiliyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Enerji desteği adı altında ödenen bir başka destek de elektrik tüketim desteği olarak biliniyor. Atlık 350-650 TL arasında destek ödemesi sağlanıyor. Devletin sunduğu desteklerden faydalanan dar gelirli, elektrik desteğinden faydalanabiliyor. Bu destek için de başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanıyor.