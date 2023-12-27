Ev almayı bırakan yönünü ona çevirdi! Evden arabadan daha çok kazandırıyor!

Geçtiğimiz ay Marmara Bölgesi'nde art arda yaşanan depremler herkesi endişelendirirken, İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde deprem olacağı yönündeki söylentiler, evlerinin sürdürülebilirliği konusundaki şüpheleri bir kez daha artırdı. Küçük depremlerin zamanın daraldığını gösterdiğini ve dönüşümün en hızlı şekilde gerçekleşmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini savunan Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve aynı zamanda Brokerı Özkan Aydemir, şöyle konuştu:





"Artık milletin, kamuoyunun ne dediği önemli değil, en kısa sürede sağlıklı yapıları tüm vatandaşlarımıza ulaştırmalıyız. Bursa'da yeni imar alanlarının açılamaması arsa fiyatlarını yukarı çekti, mevcut alanlar da arttı. Bursa'da açılmaması, arsa fiyatlarının inşaat fiyatlarını aşması, yeni planlanan alanların açılması ve kentsel dönüşümün hızla hızlandırılması gerekiyor. Konut enflasyonunun yüzde 70 civarında olduğu bir yerde, eğer vadeli olarak güvenilebilecek inşaatçılar varsa, vadeli de olsa ev almanızı tavsiye ederim. Çünkü gelecek yıl Türk lirası borçlanmanın büyük katkısı olacak. Buradaki en önemli kriterlerden biri gayrimenkulü satın aldıkları firmanın gücü ve müteahhit firmanın mali durumudur."

“KONUT ARTIK GELİR ARACI DEĞİL”

Her yıl konuta uygulanan yüzde 25 oranındaki kira artış limitiyle apartmanların artık yatırım aracı olmadığını hatırlatan Aydemir, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Apartman satın almaktan vazgeçenlerin yüzde 80'i arsa, arsa ve iş yeri satın almaya yöneldi. İstatistiklere baktığımızda 10 yıl boyunca arsa, arsa ve işyeri satışlarının satıştan önce iyi performans gösterdiğini görmeye başladık. Nedeni; Çünkü ev alamıyorlar, kira getirisi alamıyorlar, dolayısıyla emlak yatırımcıları arsa, arsa, iş yeri satın alacaklar. Nilüfer İlçesi'nde 2020 yılında yaklaşık 250.000 daire içerisinde 1+1 daire bulunmasına rağmen buradaki en düşük daire fiyatının 2 milyona yükseldiği artık bir gerçek. 1+1'ler dahil daire fiyatlarının 2 milyona çıkması ve konut kredilerinin kapanması alım gücünü zorlaştırdı."