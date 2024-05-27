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Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Hükümet tarafrından eklenen ekonomi paketlerine bir yeni daha dahil oldu. HAzine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından başlatılan yeni finansal destek ile birlikte vatandaşa ister ev sahibi olma isterse de ek gelir imkanı sağlanacak. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:03
Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Konutta arz talep dengesinin bozulmasına hükümet tarafından bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Son yıllarda artan maliyet fiyatları, dolar kuru gibi sebeplerde ev fiyatları kat be kat artmıştı. Artan fiyatlara istinaden arz- talep dengesi de etkili olmuştu. Hükümet tarafrından eklenen ekonomi paketlerine bir yeni daha dahil oldu. HAzine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından başlatılan yeni finansal destek ile birlikte vatandaşa ister ev sahibi olma isterse de ek gelir imkanı sağlanacak. İşte detaylar. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başlatılan olan yeni programda gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yömeleceği belirtildi. Fonlar ile birlikte belirlenen  projelere yatırım sağlanmasın önün aşılacak. Bu yatırım ister konut sahibi olmak adına isterse de bireyin yatırım amacına destek sağlayacak. Alınan bir dizi önleme bu programında dahil olması ile birlikte kira ve ev satın alımı fiyatlarında düşüşün yaşanacağı tahmin ediliyor. 

KONUT

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK

Arzın düşmesi fiyatları direkt olarak etkilemektedir. Yeni fon programı ile birlikte arzın arttırılamsı hedeflenirken, bu sayede konut piyasasının harekete geçeceği ve fiyatların düşeceği ön görülüyor. Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) adı altında başlatılan yeni projenin SPK tarafından hazırlandığı ve sona gelindiği belirtildi. Gayrimenkul yatırım fonlarının da yatırım için destek sağlayacağı belirtilirken, konut piyasasındaki canlanma ilde birlikte eski dengenin geleceği iddia ediliyor.

ESKİ GAYRİMENKUL FONLARI KISITLAMALARI KALDIRILDI

Bu sayede ise konut talebinin arzın daha altında kalması hedefleniyor. Artan gayrımenkule yatırım piyasası sayesinde ouşacak denge ile birlikte konut fiyatları düşücek. Geçtiğimiz dönemde gayrimenkul fonlarına uygulanan kısıtlama kararında nortadan mkaldırıldığı belirtilirken, bu fonlar, kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabilecek. 

Son durumlarda artan malğyetler ile birlikte proje kaynaklı risklerinin azaltılması amacıyle yeni bir talimat çalışması yapılacağı belirtildi. Olumsuz durumların oluşmaya başklaması ile birlikte fondan çıkış imkanı sağlayan yeni teminat çalışmaları işe yatırımcının yatırımı korunacak. 

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