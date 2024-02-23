Ev sahiplerine acil uyarı! Kira geliri bu miktarın altında olanlara az önce duyuruldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yeni bir adım atarak "Kira Bildirim Formu"nu dijital vergi dairesinde kiracılara sundu. Kiracılar, bu formu doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye destek olabilecekler. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanları karşılaştırılacak, düşük kira bedeli gösterenler veya yanlış beyanda bulunanlar tespit edilecek. Bu adımın vergi kaybını önlemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, vergi dairesinin saha çalışmalarıyla kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ettiğini belirtti. Emlakçılara ve vatandaşlara yöneltilen sorularla, kira beyanlarının doğruluğu kontrol ediliyor. Bu süreçte Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Kira Bildirim Formu" alan vatandaşların da aynı soruları yanıtlayabildiği ifade edildi.





Kira beyannamesi verme süreci 1 Mart'ta başlayacak ve GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebilecek. Ev sahipleri, yıllık kira geliri 33 bin TL'den az olanlar vergiden muaf olurken, bu tutarın üzerindeki kira gelirleri vergilendirilecek. Emlakçılar da bu süreçte denetleniyor ve bilgilerin uyuşmaması durumunda cezai müeyyide uygulanabileceği belirtiliyor. Akçam, vatandaşlara beyanname verme sürecine hazırlıklı olmalarını ve gerektiğinde mali müşavir veya muhasebeciden destek almalarını öneriyor.