Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,05 0,18%
EURO
33,67 0,04%
ALTIN
2.024,89 0,9%

Ev sahiplerine acil uyarı! Kira geliri bu miktarın altında olanlara az önce duyuruldu

Gelir İdaresi Başkanlığı "Dijital Vergi Dairesi"nden "Kira Bildirim Formu" güncellemesini duyurdu! O kişiler kira vergisinden muaf olacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 21:59
Ev sahiplerine acil uyarı! Kira geliri bu miktarın altında olanlara az önce duyuruldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yeni bir adım atarak "Kira Bildirim Formu"nu dijital vergi dairesinde kiracılara sundu. Kiracılar, bu formu doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye destek olabilecekler. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanları karşılaştırılacak, düşük kira bedeli gösterenler veya yanlış beyanda bulunanlar tespit edilecek. Bu adımın vergi kaybını önlemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, vergi dairesinin saha çalışmalarıyla kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ettiğini belirtti. Emlakçılara ve vatandaşlara yöneltilen sorularla, kira beyanlarının doğruluğu kontrol ediliyor. Bu süreçte Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Kira Bildirim Formu" alan vatandaşların da aynı soruları yanıtlayabildiği ifade edildi.

kira bildirim formu nedir

Kira beyannamesi verme süreci 1 Mart'ta başlayacak ve GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebilecek. Ev sahipleri, yıllık kira geliri 33 bin TL'den az olanlar vergiden muaf olurken, bu tutarın üzerindeki kira gelirleri vergilendirilecek. Emlakçılar da bu süreçte denetleniyor ve bilgilerin uyuşmaması durumunda cezai müeyyide uygulanabileceği belirtiliyor. Akçam, vatandaşlara beyanname verme sürecine hazırlıklı olmalarını ve gerektiğinde mali müşavir veya muhasebeciden destek almalarını öneriyor.

İLGİLİ HABERLER

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

Akbank kira parasının yarısını ödeyerek ev sahibi olma imkanını açıkladı! İşte o meşhur kampanya

Akbank kira parasının yarısını ödeyerek ev sahibi olma imkanını açıkladı! İşte o meşhur kampanya

Tek maaşla geçinen emekliye 10.000 destek+ her gün 1 ekmek

Tek maaşla geçinen emekliye 10.000 destek+ her gün 1 ekmek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek
2
Emekli maaşı yetmeyen emekliye ek destek! Su faturalarını belediyeler ödeyecek
3
Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı
4
Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak
5
Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor
6
O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak
7
EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın

Ev sahiplerine acil uyarı! Kira geliri bu miktarın altında olanlara az önce duyuruldu

Tek maaşla geçinen emekliye 10.000 destek+ her gün 1 ekmek

Emekli maaşı yetmeyen emekliye ek destek! Su faturalarını belediyeler ödeyecek

Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın! Başınıza gelecekelere siz bile inanamayacaksınız

Akbank kira parasının yarısını ödeyerek ev sahibi olma imkanını açıkladı! İşte o meşhur kampanya

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu

Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

428 Bin TL’ye Elektrikli Araç Almak İsteyenlere Müjde! İşte Piyasayı Alt Üst Edecek Üç Model