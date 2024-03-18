Evi olana müjde, KDK açıkladı! Başvurana binlerce lira geri ödeme yapılıyor

Son dakika yaşanan geri ödeme gelişmesi tek evi olanları yakından ilgilendiriyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından alınan karar ile birlikte ev sahiplerine 5 yıla kadar geri ödeme imkanı açıklandı. Emlak vergisi ödemelesini yapan ev sahibi birey, bu durumda başvurması durumunda bin liranın üzerinde geri ödeme alacak. Her yıl MArt ayında taksidi ödenen emlak vergisi, ev sahibi olan bireyi ilgilendirmektedir. Tek ev sahiplerini avantajlı kılacak bir çok gelişmenin altı zaman zaman çizilmektedir. Özellikle de vergi muafiyetinden faydalanan milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Bu muafiyet tek ev sahiplerine yönelik olarak uygulanmaktadır. Emekli, şehit yakını, gazileri ilgilendiren bu muafiyetten 200 metrekareden küçük evi olan vaandaş da faydalanabilmektedir.

ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK

Emlak muafiyeti kapsamına aslında her sene milyonlarca vatandaş dahil olabilmaktedir. Hal bu iken senelerce Mart ayında bu vergi ödenmektedir. Ancak haberi alan duyan KDK'nın emsal kararı akabinde geriye dönük ödeme almak adına başvurusunu tamamlarken, tek evi olan ve yukarıda bahsi geçen kategoride yer alan birey 1500 TL'ye varan geri ödeme alacak.





Emlak muafiyeti başlığı altında oluşturulan yeni emsal kararda hak sahibi kategoride yer alan birey ilgil belediyeye müracaat etmesi durumunda geriye dönük ödemesini alabilmekte.Bu sayede geriye dönük olarak 5 yıla varan ödemeler geri sağlanacak iken toplam tutarın da 1536 TL'ye tekabül edeceği hesaplanmış bulunuyor.

BELEDİYELER İNCELEYECEK

Emlak vergisi ile alakalı geri ödeme listesinde yer alan birey, bağlı bulununulan belediyeye başvurusunu yapması akabinde belediyeler de söz konusu nbaşvuruyu incelemesi akabinde emsal kararı vereceği biliniyor. Verilen karar akabinde de 5 yıla varan geri ödeme onayı veriliyor.

EMEKLİYE VERGİ MUAFİYETİ

Dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan ve SGK'dan emekli olan birey belli şartlarda emlak muafiyetinden faydalanabiliyor. Belirtilen emekli aylığı dışında başka geliri olmayan emekli, sıfır oranlı emlak vergisi kararından faydalanabiliyor. Başvurular ise ilgili belediyelere yapılıyor.