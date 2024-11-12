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Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplum nezdinde dezavantajlı olan vatandaşa yönelik destekler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:08
Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplum nezdinde dezavantajlı olan vatandaşa yönelik destekler devam ediyor. Öyle ki bu desteklerde kalem sayısı da gün gün artıyor. 2025’e girilmesi ile birlikte destek ödemelerinin tutarlarında revizeler yapılacağı bilinirken, devlet tarafından kadınlara sağlanan destekler de çok dikkat çekiyor.  

Dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından bakanlık aracılığı ile bir çok destek sunuluyor. Hane onarım ve hane kurma destekleri ile yüz binlerce lira destek ödemesi karşılıksız olarak yapılıyor. Ülke genelinde konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler, şimdi 500 bin TL’ye kadar karşılıksız yardım alabilecek iken, bakanlık tarafından destekler ile alakalı detaylar da paylaşılmış bulunuyor.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybetmiş ve belirli şartları taşıyan kadınlara yönelik hayata geçirilen yeni bir programla büyük bir destek sağlanacağını ifade ederken, eşini kaybetmiş ve 18 yaş altında en az üç çocuğu bulunan kadınlara, ev sahibi olabilmeleri için 500 bin TL'ye kadar karşılıksız konut yardımı yapılıyor.  

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

KONUT DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 

Bu önemli destekten yararlanmak isteyen kadınların, sadece kimlikleriyle başvurularını tamamlayacağı ifade edilmiş bulunuyor. Kadının dar gelirli kapsamındaki şartları taşımasının yanı sıra, en az 3 çocuğunun bulunması detayı da yer alıyor.  

KONUT DESTEĞİ NE KADAR ÖDENİYOR 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uygulamasıyla sunulan destek ödemelerinde hanenin konut ihtiyaç durumuna göre, hangi destekten faydalanacağı belirleniyor. Basit onarımlar için 35 bin TL’ye kadar, orta düzey onarımlar için 70 bin TL, kapsamlı onarımlar için ise 100 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. Ayrıca prefabrik ev yapımları için 300 bin TL ve betonarme ev alımları içinse tam 500 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destwek imkanı da sağlanıyor. Gerekli belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurmak, destekten faydalanmak için yeterli olurken, destek ödemeleri, ev alımında tek seferde, yeni konut yapımında ise üç dilim halinde ödeniyor 

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