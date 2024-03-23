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Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! 500 TL'lik para iadeniz onaylandı

Halkbank fatura ödemelerinizde yanınızda olacak! İşte kampanyaya ilişkin ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:04
Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! 500 TL'lik para iadeniz onaylandı

Halkbank, adı ve soyadı faturalarında yer alan müşterilerine muazzam bir fırsat sunuyor! Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayan faturalarını ödeyenler için özel bir kampanya başlatıldı. Mart ayının sonuna kadar geçerli olacak bu muhteşem fırsatla, fatura ödemeleri yaparak kazanç elde etmek artık çok kolay.

Kampanya detaylarına göre, adı ve soyadı faturasında yer alan herkes 31 Mart tarihine kadar FATURA yazıp 3404'e SMS göndererek kampanyaya katılabilir. Katılan her bir müşteri, otomatik fatura talimatı verdiğinde 50 TL değerinde ParafPara kazanacak. Toplamda ise 500 TL'ye varan bu ödül, katılımcıların hesaplarına 5 Nisan 2024'te yüklenecek.

halkbank fatura

Ancak, ödülün korunabilmesi için önemli bir kural var: Verilen talimatlara uygun şekilde 6 ay boyunca ödemelerin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde, kazanılan ödül geri alınacak.

Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın! Halkbank'ın sunduğu bu kampanyayla, faturalarınızı öderken aynı zamanda cebiniz de dolacak. Hem temel ihtiyaçlarınızı karşılayın, hem de kazanın!

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