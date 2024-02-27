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Evine su faturası gelenler dikkat! Devlet kesenin ağzını açtı: O kişiler ödemeyecek!

Devlet, elektrik faturalarını ödüyor. 4 milyon konuta dev destek! Peki destek ne kadar olacak? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:27
Evine su faturası gelenler dikkat! Devlet kesenin ağzını açtı: O kişiler ödemeyecek!

Enerji fiyatlarındaki artışın yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Devlet, büyük bir adım atıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, 2024 yılında 4 milyondan fazla konuta elektrik tüketim desteği sağlanacak.

Devletin sunduğu bu elektrik desteğinden faydalanma hakkına sahip olanlar arasında, düzenli sosyal yardım programlarına dahil olan ihtiyaç sahibi haneler bulunuyor. Program, 65 yaşını geçmiş muhtaç bireyler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşini kaybetmiş kadınlar, asker aileleri, yetimler ve kronik hastalık yardımı alanları kapsıyor. Bu destekle birlikte devlet, aylık ortalama 200 TL'lik fatura tutarını üstlenerek toplamda yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturasını karşılıyor.

Devlet, Elektrik Faturalarını Ödüyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla düzenlenen destek, aylık 260 TL'ye kadar çıkabiliyor. Destek miktarı, hane halkının büyüklüğüne ve elektrik tüketimine göre değişiyor. Örneğin, 1-2 kişilik hanelere 75 kWh için 130.09 TL, 3 kişiliklere 100 kWh için 173.46 TL, 4 kişiliklere 125 kWh için 216.82 TL ve 5 kişilik ve üzeri ailelere 150 kWh için 260.19 TL destek sağlanıyor.

Elektrik desteği almak isteyenler için başvuru işlemi oldukça basit. Kimlik kartı ve son elektrik faturasıyla birlikte PTT şubesine gidilerek başvuru yapmak yeterli. Başvuru sahipleri, bakanlığın kayıtlarında bulundukları için ek belge gösterme zorunluluğuna sahip değiller. Kiracı olmak veya elektrik sayaçları ev sahibinin üzerinde olması, destek almayı engellemiyor.

Devlet tarafından sunulan elektrik desteği programı, sadece ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelere değil, aynı zamanda belirli kriterlere uyan geniş bir kesimi kapsıyor. Program, 65 yaşını geçmiş muhtaç bireylerden, eşini kaybetmiş kadınlara, düzenli merkezi yardım alanlardan asker ailelerine kadar geniş bir yelpazede destek sunuyor. Bu, devletin toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Elektrik desteği, sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda toplumun genel refahına da olumlu bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

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