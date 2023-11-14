Evinin tapusu olanlara 5 yıllık parası iade edilecek! Başvurmayanın hakkı yanıyor

Son günlerde, emlak vergisi muafiyet şartlarını karşılayan vatandaşların geriye dönük 5 yıllık emlak vergisi ödemelerinin iade edileceğine dair bir haber gündeme oturdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen muafiyet koşullarına uyan tapu sahipleri, son beş yıl içinde ödedikleri emlak vergilerini geri alma hakkına sahip. Muafiyet şartları arasında evin tek konut olması, 200 metrekareyi geçmemesi, ek gelire sahip olunmaması gibi kriterler bulunuyor.





Emekliler, ev hanımları, şehit yakınları, gaziler ve işsizler başta olmak üzere belirlenen kriterleri karşılayanlar, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ancak bu haktan habersiz çok sayıda vatandaşın gereksiz yere vergi ödediği belirtiliyor.

İade talebinde bulunmak isteyenler, en fazla 5 yıllık süre için belediyelere başvurabilecek. Başvuru sonrasında gereksiz yere tahsil edilen vergilerin iadesi gerçekleştirilecek. Bu haber, muafiyet şartlarını bilmeyen ve mağdur olan tapu sahipleri için sevindirici oldu.