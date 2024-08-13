Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan politika faizi, kredi ve kredi kartı faizlerini etkilemeye devam ediyor.Bu durumdan negatif etkilenen vatandaşın yüzü alınan kararlar sonrasında mevduattan yana gülüyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayından itibaren 9 ay boyunca alınan artırım kararları, mevduat faizlerini yaklaşık 3 katı arttırırken yüzde 20’lerde seyreden oranlar son aylarda yüzde 50’nin üzerinde seyredebiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısı akabinde alınan kararlar doğrultusunda politika faizinin sabit bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklama akabinde mevduatlarda da gelişmeler yaşanmaya başladı.

Yatırımın tutarına göre değişkenlik gösteren mevduat getirileri, ay ay ve tutar tutar araştırılmaya devam ediyor. Hal bu iken 1.5 milyon TL’yi TL’de değerlendiren ve aylık artı maaş olarak kullanmak isteyen birey hangi bankanın hangi oranı verdiğini yakından takip ediyor.





TCMB kararları mevduat faizlerinin belirlenmesin önemli faktör oluşturmakta iken bankaların sunduğu kampanyalar kapsamında da gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde bankaların sunduğu faiz oranları adeta rekabet yaratarak yatırımcıları kendine çekerken, özellikle 1.5 milyon TL gibi yüksek bir miktarla yatırım yapmayı düşünenler için kazanç potansiyeli oldukça yüksek gibi duruyor. Son aylarda bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, yatırımın değerlendirilmesi adına büyük imkanlar sağlıyor.

En yüksek mevduat getirisi sunan banka

Mevduat faizinden en yüksek oran veren bankaların başında %54 faiz oranıyla Alternatif Bank'ın Vov Hesabı yer alıyor. Bu hesaba 1.5 milyon TL yatıran bir kişi, sadece 32 günde yaklaşık 65 bin TL kazanç elde edebiliyor.

CEPTETEB Marifetli Hesap %53, ON Dijital %50 gibi yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. ING Bank, Fibabanka ve QNB Finansbank gibi diğer bankalar da oldukça uygun faiz oranları ile dikkat çekiyor.





1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi

1 milyon TL yatırımı olan mudii de aylık getirinin ne kadar olacağı konusunda hesaplamalarını ve araştırmalarını sürdürüyor. 1 milyon TL ile en yüksek getiriyi yine Alternatif Bank'ın Vov Hesabı sunuyor. Bu hesaba 1 milyon TL yatıran bir kişi, 32 günde yaklaşık 44 bin TL kazanç elde edebiliyor.