Faizler 5'ten 1.99'a düştü! On binlerce lira hemen ödeniyor

Akbank tarafından başlatılan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Banka tarafından müşteriye özel olarak bir çok kampanya açıklaması ay ay yapılırken, özellikle de düşük faizli kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Akbank tarafından yeni müşterilerine özel olarak sunulan kampanya kapsamında bir çok fırsat beraberinde geliyor. Banka müşterileri Juzdan uygulamasını indirmesi durumunda düşük faizli taksitli nakit avans kampanyasından faydalanıyor. Juzdan kullanıcılarına özel bir fırsat sunan Akbank tarafından belirlenen müşteriler, 20.000 TL'ye kadar ve 3 ay vadeli Taksitli Avans işlemlerinde %1,99 faiz oranıyla avantajlı bir kampanyadan yararlanabiliyor.

SADECE BİREYSEL MÜŞTERİLERE ÖZEL

Bankanın müşteriye özel olarak sunduğu kampanya, sadece bireysel kredi kartları için geçerli olduğu banka tarafından belirtilirken, bireysel kart sahipleri, bu fırsattan yararlanarak ekstra masraflar ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanına kavuşuyor.





Düşük faizli avans kampanyasında, kampanya süresince her bir birey tek sefer bu haktan faydalanabiliyor. Tek işlemde en az 200 TL, en fazla 20.000 TL tutarında Taksitli Avans kullanılabilir. Kampanya süresince avantajları kaçırmamak için banka müşterilerinin hemen harekete geçmesi gerekiyor.

Sadece Juzdan uygulamasını kullanan bireyin faydalanabileceği bu kampanyada taksitli Avans işlemlerin %1,99 faiz oranından yararlanma imkanı sunuluyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Taksitli Avans işlemlerinde vadesi gelmemiş taksitleriN ödenebileceğini açıklayan banka, borcun erken kapatılmasının da sağlanabileceğini belirtmiş bulunuyor. Bu avantajlı kampanyayla Juzdan müşterileri, ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla karşılayabilirler. Hemen Juzdan uygulamasını indirip detaylı bilgi alabilirsiniz.