Sıfır otomobil almak isteyenlere dev kıyak! Otomobil devi 180 bin TL'lik dev indirimle satışa başladı

Hyundai otomobillerinde binlerce liralık indirimin ardından gözler güncel fiyatların yer aldığı listelere çevrildi. İşte Hyundai Tucson'dan son dakika bilgileri.. ..

Sıfır otomobil almak isteyenlere dev kıyak! Otomobil devi 180 bin TL'lik dev indirimle satışa başladı
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Hyundai, sevilen Tucson ve Bayon SUV modellerinde büyük indirimler sunarak Türkiye otomobil pazarında kayda değer bir hamle yaptı. Bu hamle, otomobil meraklıları ve potansiyel alıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Daha çok Hyundai Tucson modelinde uygulanan 208.000 TL'lik indirim, markanın pazarda bulunan konumunu güçlendirirken otomobil alıcılarının da çok fazla dikkatini çekmeyi başardı.

"Hyundai Tucson'da kampanya"

Bu Hyundai kampanyasının Türkiye otomobil pazarında dikkat çekici bir fiyatlandırma stratejisi sunduğu değerlendirilirken kampanya kapsamında Tucson ile Bayon modellerinin fiyatları şöyle listelendi:

Hyundai Tucson modeli 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line: İndirim sonrasında fiyatı = 1.925.000 TL.

Hyundai Bayon modeli 1.4 MPI 100 PS Jump: Kampanyalı fiyatı = 915.000 TL.

Hyundai Tucson ve Bayon SUV modelleri kampanyası

Hyundai SUV Otomobil Fiyatları Listesi

Hyundai diğer SUV modellerinde de farklı fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. İşte o liste:

Tucson modeli 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort satış fiyatı = 1.575.000 TL

Tucson modeli 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 satış fiyatı = 1.650.000 TL

Tucson modeli 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR satış fiyatı = 1.630.000 TL

Tucson modeli 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 satış fiyatı = 2.195.000 TL

Tucson modeli 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev satış fiyatı = 2.215.000 TL

Hyundai Tucson ve Bayon SUV modelleri kampanyası

Bayon Modelleri ve Fiyatları Listesi

Bayon modeli 1.4 MPI 100 PS Jump (Otomatik) satış fiyatı = 950.000 TL

Bayon modeli 1.4 MPI 100 PS Style satış fiyatı = 1.004.000 TL

Bayon modeli 1.4 MPI 100 PS Elite satış fiyatı = 1.095.000 TL

Bayon modeli 1.0 T-GDI 100 PS Style satış fiyatı = 1.050.000 TL

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