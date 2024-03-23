Faizsiz 40.000 TL şipşak kredi! Sadece limitinize bakmak yetiyor

Enflasyon rakamlarının kontrol altına alınmayan yükselişi vatandaşın nakde olan ihtiyacını arttırmaya devam ediyor. Öte yandan Ramazan Bayramının gelmesine de az bir vakit kala nakit ihtiyacı artan vatandaş, gelir ödemesi en düşük olan kredi kampanyalarını takip ediyor. Bankalar tarafından bir çok kredi kampanyaları başlatılmış iken, faizsiz olarak sunulan bu krediler merak uyandırıyor. Yeni müşteri olunması durumunda bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları nakit avans olarak biliniyor. Geçtiğimiz hafta alınan sıkılaşma politikası gereğince nakit avanslarda vade sayısı en fazla 3 olacağı açıklanmış bulunuyor.





FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

TCMB politika faizinin 50'ye yükseltilmesi kredi faizlerine de yansırken, vatandaş daha uygun ödemeleri araştırıyor. Acil ihtiyaçları için toplu paraya ulaşamayan vatandaş soluğu nakit avans çekebilmek adına bankalarda alıyor. Özellikle de son zamanlarda 2 bankadan kullanılabilen faizsiz nakit avans imkanları için başvurular devam ediyor.

Ay ay faizsiz nakit avans kampanya güncellemeleri sunulmaya devam ediyor. Bankaya müşteri olunması ya da kredi kartı hizmeti satın alınması durumunda kart limitinin belkli oranında faizsiz nakit avans veren bankaların sayısı git gide artıyor.





Yeni başlatılan faizsiz kredi kampanyalarında Enpara yeni müşterisine özel 10.000 TL'ye kadar nakit avans imkanı sağlıyor. Finansbank'ta 10.000 TL nakit avansın geri ödemesinin 3 ayda tamamlanacağını açıklamış bulunuyor. Garanti Bankası yeni müşterilerine özel olarak ₺10.000 kredi ve 20.000 TL faizsiz nakit avans ödemesi sağlıyor. Türkiye iş Bankası yeni müşterilere özel olarak 30.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kampanyasını güncellerken, Denizbank'ta bu tutar 20.000 TL'ye tamamlanabiliyor. Öte yandan Cepteteb de 20.000 TL 3 ay taksitli nakit avansı faizsiz olarak veriyor. Bu bankalardan herhangi ikisini seçen müşteri 40 bin liraya kadar nakit avans imkanından faydalanabiliyor. Tabi bunun için belirlenen kanunlarda aylık maaşının bu giderlerin üzerinde seyretmesi gerekliliği belirtilirken, kredi kartı limitlerinin de bu tutarlar üzerinde olması zorunluluğu bulunuyor.