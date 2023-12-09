Faizsiz kredi arayanlara müjde! O bankalar tek kuruş faizsiz 25.000 TL kredi verecek

Finansal zorluklara en hızlı çözümler bankalardan gelir. Faiz oranları son dönemde yüzde 3-4'lere ulaştığı için birçok bankadan borç almak zorlaştı. Bazı bankalar farklı kampanyalar aracılığıyla müşterilerine faizsiz veya düşük faizli kredi seçenekleri sunmaktadır. Peki hangi bankalarda faizsiz ihtiyaç kredisi bulunmaktadır? İşte yanıtı..

Son dönemde kredi faiz oranlarının artması, insanların borç almaktan çekinmesine neden oluyor. 10.000 TL gibi küçük ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar o krediye 30.000 TL ödemek istemiyor. Toplamda 9 banka, faizsiz kredi fırsatlarından faydalanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik “Faizsiz ihtiyaç kredisi” programı sunuyor. Faizsiz ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için kampanyalar enpara.com, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, TEB ile Kuveyt Türk'te sunuluyor. Kampanya tarihi bitmeden 10.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanma imkanına sahipsiniz.

ENPARA'DAN FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Enpara, şirketin yeni müşterisi olacak olan vatandaşlara faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Enpara'nın faizsiz ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen müşteriler, 10.000 TL'lik nakit desteğini anında hesaplarından çekerek 6 ay vadeli ödeme gerçekleştirebiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI'NDAN FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Yapı Kredi Bankası'nın yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 15.000 TL nakit avansın yanı sıra Chippin üyesi olan müşterilerine ilave 5.000 TL nakit avans imkanı da sunduğu bildirildi. Toplamda 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatından yararlanabilirsiniz.

AKBANK'IN FAİZSİZ KREDİSİ

Akbank'ın faizsiz ihtiyaç kredisini kullanmak isteyenlere 20.000 TL'ye kadar nakit yardımı imkânı sunuluyor. 20.000 TL faizsiz 6 ayda ödenebiliyor.

QNB FİNANSBANK KREDİ KAMPANYASI

QNB Finansbank, yeni müşterilerine 20.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 20.000 TL'lik faizli kredinin 10.000 TL'si 6 ay vadeli şekilde nakit avans olarak gelirken, 10.000 TL'si ise 6 ay vadeli şekilde kredi olarak hesaba aktarılıyor.





İŞ BANKASI'NDAN FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

İş Bankası aracılığı ile ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların yeni müşteri olarak katılması gerekiyor. 6 ay vadeli 20 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz.

BBVA GARANTİLİ FAİZSİZ KREDİ

Garanti Bankası yeni müşterilerine 25.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. 15.000 TL 6 ay vadeli nakit avans, 10.000 TL ise 6 ay vadeli kredi olarak hesaba yatırılıyor.

TEB FAİZSİZ KREDİ

TEB, yeni müşterilerine 6 ay süreyle 20 bin TL teklif ediyor.