Faizsiz kredi furyası! 5 banka birleşti her gelene ödüyor

Uzun süredir bankalar tarafından sunulan kredi kampanyaları yeni yıl itibari ile de devam ediyor. Ocak ayında başlatılan kampanyaların kimi ay bitmeden sona erecek iken, Şubat ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde yeni kampanyalar da açıklanmaya devam ediyor. Bankaların yeni müşteri ihtiyacı gün gün artıyor. Hayat koşulları karşısında gerek kredilere gerekse de banka işlemlerine yönelen vatandaş, kendisine sunulan imkanları yakından takip ederken, özellikle de faizsiz kredi imkanları ilk sırada tercih sebebi oluyor. Nakit ihtiayacı olan vatandaş, kullandığı kredinin geri ödemesini faizsiz ve ana para olarak ödeme adına kampanyaları yakından takip ediyor.

Bankalar da yeni müşteri kazanmak amacıyla bu ihtiyaçlara hızlı çözüm olarak faizsiz nakit avans kampanyalarını sunabiliyor. Bu durum, yeni müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapılması durumunda ödeniyor. Geri ödemesi ise genel de 6 12 ay vade arasında değişkenlik gösterebiliyor.





Yeni yıl itibari ile bankaların sunduğu kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Ocak ayında biten kampanyalar için kimi bankalar uzatma imkanı sağladıklarını açıklamış bulunuyor. İşte faizsiz kredi imkanı sunan bankalar

Akbank tarafından yapılan açıklama kapsamında 20.000 lira nakit avans kampanyasının devam ettiği açıklanmış bulunuyor. Faizsiz şekilde sunulan 20.000 lira ödeme yapılacağı açıklanırken geri ödemesinin 6 ayda tamamlanacağı da kampanya bilgileri arasında yer alıyor.

Qnb Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde 6 ay vadeli olarak 20.000 lira ödeme yapılacak.

Türkiye İş Bankası 20.000 lira faizsiz kredi ödemesi devam kararı alırken, aylık geri ödeme tutarı 3.533 lira olarak ve 6 ayda tamamlanacağı bildirilmiş bulunuyor.





Garanti Bankası faizsiz kredi artı faizsiz nakit avans kampanyasını birleştirerek toplamda 30.000 TL ödeme yapacak. Aralık ayında 25.000 TL olan bu limit düzenlenen yeni kampanya kapsamında 30.000 TL olarak sağlanacak.

Son zamanlarda düzenlediği kampanyaları ile ön planda olan Denizbank, 10.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans kampanyası ile dikkat çekiyor. Acil ödemesi olan vatandaş yeni müşteri olması ve kredi kartı başvurusu yapıp onay alması durumunda bu imkan faydalanabiliyor.