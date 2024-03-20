FED, faizleri %5,25 ile %5,50 aralığında sabit tutarak beklentilere uydu

Fed, faiz politikasını değiştirmeyerek, yüzde 5,25 ile 5,50 arasında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasaların beklentileri doğrultusunda geldi ve 23 yılın en yüksek seviyesindeki faiz oranlarının korunmasını sağladı.

Fed'in Kararı: ABD Merkez Bankası (Fed), faiz politikasını değiştirmeme kararı alarak, politika faizini yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit tuttu. Bu karar, piyasaların önceden tahmin ettiği ve beklediği bir hamle olarak geldi.



Beklentilerin Doğrulandığı Karar: Fed'in faiz kararı, ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının beklentilerini doğruladı. Son dönemde enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri dikkate alan Fed, faiz politikasında herhangi bir değişiklik yapma yoluna gitmedi.

Ekonomik Görünüm ve Faiz Oranları: Fed'in aldığı bu karar, ABD ekonomisinin ve küresel finansal piyasaların durumuna ilişkin bir yansıma olarak değerlendiriliyor. Yüksek enflasyon ve güçlü istihdam verileri, faiz oranlarının mevcut seviyelerde sabit tutulmasını destekliyor.