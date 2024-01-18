Finans devlerinden çarpıcı altın tahmini! İşi gücü bırakan altıncılara koşacak

Son zamanlar da yaşadığı yükseliş ile yatırımcının dikkatini üzerine toplayan altın piyasasında sular durulmuyor altının dahada yükselmesi bekleniyor. İşte detaylar…

Finans devlerinden çarpıcı altın tahmini! İşi gücü bırakan altıncılara koşacak
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Altın son dönemde ilgi gören piyasalar arasında yer alıyor. Bu ilgi 2024 yılında daha da artacağa benziyor. İşte altın piyasasındaki yeni gelişmeler ve daha fazlası haberimizde…

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ALTIN İÇİN GÖRÜLMEMİŞ TAHMİN! DUYAN SOĞUK HAVAYA BAKMAYIP KUYUMCULARA AKIN EDECEK

Etkileyici tahminlerde bulunma geçmişine sahip altı finans devi, en son altın tahminlerini resmi olarak kamuoyuna açıkladı.

Altın fiyatları 2023'te yeni bir zirveye ulaştı, ancak 2024'ün başlarında sakindi. Jeopolitik gerilimler ve merkez bankasının faiz indirimine yönelik beklentiler arasında, büyük finans kurumları 2024 yılında altın fiyatlarında artış öngörüyor.

Altının ons başına ortalama fiyatının 1.950 ile 2.200 dolar arasında olması bekleniyor.

Altın fiyatları 2023 yılını rekor seviyelerde kapatsa da 2024 yılı sakin başladı. Ancak devam eden jeopolitik gerilimler ve büyük merkez bankalarının çoğunun faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentiler nedeniyle, büyük finans kurumları ve bankacılık kurumları yeni yılda altın fiyatlarının daha yüksek olacağını tahmin ediyor.

Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre, büyük bankalar ve finans kurumları altının ons başına ortalama fiyatının 2024 yılında 1.950 ila 2.200 dolar arasında olmasını bekliyor.

JPMorgan, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye hazırlandığı bir dönemde altın fiyatlarının 2024'te ons başına ortalama 2.175 dolar olmasını bekliyor.

Morgan Stanley, dünya çapındaki jeopolitik risklerin fiyatları etkilemesiyle altın fiyatlarının 2024 yılında ons başına ortalama 2019 dolar olmasını bekliyor.

Bu arada Bank of America, Fed'in faiz oranlarını düşürmesiyle altın fiyatlarının artmasını bekliyor ve altının 2024’te ortalama 1.975 dolar olacağını tahmin ediyor.

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