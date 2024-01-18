Garanti Bankası 13 gün içinde bunu yapana 2200 TL bedavadan verecek

31 Ocak'a kadar geçerli bir çok fırsat sunan banka, özellikle de bonus kart ile harcamalarda geri ödemesini yaptığı 1,000 TL kampanyasına ek olarak davet kazan etkinliğinde de 1200 TL'ye varan ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor.

Garanti Bankası 13 gün içinde bunu yapana 2200 TL bedavadan verecek
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2024 yılı zamları almış başını gidiyor. Vatandaş geçim sıkıntısını halletmenin yolunu ararken, özellikle de bankalar tarafından sunulan karşılıksız ödemeler ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bankalar müşteri memnuniyetini sağlamak ve yaygınlaşmak adına türlü türlü kampanyalarını sunmaya devam ederken, 2023 yılının kampanya lideri Garanti Bankası arka arkaya kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. 31 Ocak'a kadar geçerli bir çok fırsat sunan banka, özellikle de bonus kart ile harcamalarda geri ödemesini yaptığı 1,000 TL kampanyasına ek olarak davet kazan etkinliğinde de 1200 TL'ye varan ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor. Bu iki kampanyaya dahil olan ve belirlenen şartları karşılayan Garanti Bankası müşterileri 2200 TL'ye varan ek ödeme imkanından faydalanabilecek. Ay sonuna kadar devam edecek kampanya şartlarını sağlamanız için ise acele etmeniz gerekiyor.

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GARANTİ BANKASI DAVET ET KAZAN KAMPANYASI

1 Ocak 2024'ta başlayan Garanti Bankası davet et kazan kampanyası 31 Ocak'ta sona erecek. Kampanya kapsamında kendi referansı ile bankaya yeni müşteri kazandıran kişi toplamda 1200 TL'ye kadar geri ödeme alabilecek. Davet et kazan kampanyaları arasında en fazla geri ödeme sunan banka olan Garanti Bankası her davete 300 TL, toplamda 1200 TL ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor.

GARANTİ BANKASI 1.000 TL KAMPANYASI

Gerek yeni müşteriler gerekse de mevcut müşterinin faydalanabileceği kampanyaya ek olarak banka kredi kartı çıkaran ve ilk alışverişini yapan müşterisine 1.000 TL bonus imkanı sağlıyor. Ay ay güncellenen Garanti Bankası 1.000 TL kampanyası kapsamında banka müşterilerine kredi kartı çıkarıp 1000 TL alışveriş yapması durumunda 1.000 TL değerinde bonus ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanya sayesinde ilk bin liralık alışverişinizi böylece bedavaya geliyor.

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2 KAMPANYADAN 2200 TL KAZANÇ

Bankaların kampanyalarını merak eden müşterinin karşısına çıkan bu iki kampanyaya aynı anda katılım sağlanabiliyor. Kampanyalardan üst sınır olarak 2200 TL'ye varan geri ödeme imkanından faydalanılabiliniyor.

Garanti Bankası bu kampanyaların haricinde geçtiğimiz ay sonlanan kredi kampanyasını tekrardan başladığını belirtirken, 25.000 TL faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını da belirtmiş bulunuyor. Garanti Bankası'na yeni müşteri olacak olan birey, tüm bahsi geçen kampanyalara aynı anda dahil olabiliyor.

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