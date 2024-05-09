Garanti Bankası'ndan emekliye kıyak! 25.000 TL promosyon paketi açıklandı

Hayatın en rahat edileceği dönem olan emeklilik döneminde maddi anlamda da rahatlık büyük önem arz etmektedir. Maddi açıdan rahatlık imkânı sunulması adına hükümete ek olarak bankalar da harekete geçmektedir.

Seçim öncesinde kamu bankaları emekli promosyonlarına yapılan zamlar sonrasında özel bankalar da Harekete geçmiş bulunmaktadır. Garanti Bankası da emeklilerin ikinci hayatlarını maddi düşünceleri olmadan yaşayabilmeleri adına cazip promosyon paketleri sunarak, emeklinin yanında olduğunu ispat etmektedir.





GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası emekli promosyon tutarlarını Mayıs ayı itibariyle güncelledi. Emekli maaşını taşıyan ya da Yeni emekli olan bireye özel promosyon seçenekleri sunan banka, maaş miktar aralığına göre 6250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapmaktadır. Emeklinin hayat standartlarını yükselten ve Finansal esneklik konusunda destek veren bu ödemeler maaş aralığına göre şu şekilde tanımlanmaktadır. 10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alan birey 6250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında emekli maaşı alan birey 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında emekli maaşı alan birey 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşı olan emekli ise 15.000 TL emekli promosyonu almaktadır.





EMEKLİ PROMOSYONUNA EK ÖDEMELER

Garanti Bankası tarafından emekliye özel birçok ek avantaj sunulmaktadır. Garanti Bankası'na ilk defa müşteri olacak olan emeklinin de faydalanabileceği yeni müşterilere sunulan 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatından faydalanmak için emeklinin mobil uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Müşteri olunması akabinde 3.000 TL'ye Varan Bonus kazanma imkanı ise kredi kartı başvurusu yapan emekliye sağlanmaktadır.

Mobil müşteri olunması sonrasında kredi kartı başvurusu yapıp onay alan emekli, ilk 1000 TL harcamasına bin TL Bonus kazanabilecek iken sonraki her bin TL alışverişine ise 500 TL Bonus imkanından faydalanabilecek. Toplamda 3.000 TL'ye Varan Bonus kazanma imkanı banka tarafından açıklanmış bulunmaktadır.

Bankanın sunduğu tüm bu imkanlarsan faydalana birey 38 bin lira tek seferde ödeme yapacaktır.