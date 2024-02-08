Garanti Bankası son şovunu yaptı! Bilmeyenler Şubat'ta dizlerini dövecek

Garanti BBVA, şubeye gitmeye gerek kalmadan banka müşterisi olanları sevindiren bir kampanya düzenlemişti. Ancak, günler öncesinden duyurulan bu avantajlı kampanya yarın, 31 Ocak 2024 tarihinde sona eriyor. Banka, mobil uygulama üzerinden başvuru yapan ve kredi kartı onayı alan müşterilere 1000 TL bonus sunuyor.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlenmiş durumda. Kampanya kapsamında, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu yapanlar, kartlarına onaylandığında 1000 TL bonus kazanacak.

Detaylar şu şekilde: 1-31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, ilgili kartlarıyla 20 Şubat'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamada 1000 TL bonus kazanacaklar.





Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, başvurularını Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden yapmaları gerekiyor. Ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değil. Ayrıca, personel kartları da kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

Kazanılan bonuslar 25 Şubat - 25 Mart 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Ancak kullanılmayan bonuslar 26 Mart 2024 tarihinde geri alınacak. Kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri en fazla 1000 TL bonus kazanabilecek. Düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanya dahilinde değil. İnternetten yapılan harcamalar ise kampanya kapsamında değerlendirilecek, ancak internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar bu kapsamın dışında tutulacak.

Bu avantajlı kampanyadan henüz faydalanmayan müşterilere, son 1 gün kaldığı hatırlatılırken, kazanılan bonuslarla ilgili kullanım süreleri de dikkate alınarak, son günü değerlendirmeleri öneriliyor.