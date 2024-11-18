Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Brent petrol fiyatlarının bir süredir düşüş eğiliminde olması akabinde akaryakıta ne zaman indirim yapılacağı merakla beklenmekteydi. Petrol fiyatlarında yaşanan küresel düşüşün, ilk olarak benzin fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Akaryakıt fiyatları ile alakalı bekleyiş devam ederken, son dakika sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre benzine indirim müjdesi geldi. Vatandaşların yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında düşüş bu gece yarısı itibari ile geçerli olacak.

18 KASIM 2024 BENZİN İNDİRİMİ

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, benzin fiyatlarında önemli bir indirim beklenirken, motorin fiyatlarında ise belirgin bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Bu gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatı yaklaşık 60 kuruş düşecek. Yeni fiyatlar, gece yarısı itibari ile geçerli olacak.

MOTORİN FİYATLARI STABİL KALACAK

Petrol fiyatlarının düşmesinden benzinin nasibini alacağı belirtilirken, motorin ile alakalı henüz net bir açıklama gelmedi. Bu gece yarısı itibari ile benzin kullanıcıları 60 kuruş daha avantajlı alım sağlayacak iken önümüzdeki günlerde motorinde de indirim bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE GÜNCEK AKARYAKIT FİYATLARI

Ülkemizin büyük şehirlerindeki akaryakıt fiyatları da bu gece itibari ile düşüşten nasibini alacak. 8 Kasım 2024 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 42,90 TL, Anadolu yakasında ise 42,79 TL olarak şekillenirken, Ankara'da benzinin litre fiyatı 43,33 TL, İzmir'de ise 43,80 TL olarak açıklandı.

ARZ- TALEP DENGESİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların büyük etkisi olduğu biliniyor. Küresel piyasadaki arz ve talep dengesinin yanı sıra, döviz kurlarındaki değişim de akaryakıt piyasasını şekillendirebiliyor. Küresel piyasaların oynaklığı sebebiyle sürücüler her gün yola çıkmadan önce, güncel akaryakıt fiyatlarını takip ederek harekete geçiyor.