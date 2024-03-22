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Gelir şartı olmadan tek belgeye 5100 TL ödenecek! Hak sahiplerinin hesaplarında bekliyor

Devlet tarafından bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu destekler dar gelirli birey ve haneleri ilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:04
Gelir şartı olmadan tek belgeye 5100 TL ödenecek! Hak sahiplerinin hesaplarında bekliyor

Devlet tarafından bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu destekler dar gelirli birey ve haneleri ilgilendiriyor. Belirli şartları taşıyan haneler, ihtiyacına göre şekillenen desteklerden tek seferlik ya da aylık olarak düzenli bir şekilde ödeme alıyor. Temel ihtiyaçlarının karşılanması adına toplum tarafından dezavantajlı bireyin alım gücünün arttırılmasını sağlayan bu destekler gün gün artış gösteriyor.

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KRONİK HASTALIK DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından artan ihtiyaçlar kapsamında birçok destek daha uygulamaya girmiş bulunuyor. Vatandaşın ihtiyacını karşılanması adına sağlanan bu destekler arasında kronik hastalığı bulunan kişiler için sunulan maddi destek programı bulunuyor. Belirli hastalıklara hakim kişilerin faydalandığı söz konusu destek ile hastaların maddi zorluklar karşısında çözüm üretilmesi hedefleniyor.

5100 TL DESTEK ÖDEMESİ

Kronik hastalıklar sebebiyle zorluklar yaşayan kişiye özel olarak yapılan başvuru sonrasında aylık nakit 5100 TL destek ödemesi yapılıyor. Hastalara düzenli olarak gelir imkanı sağlayan bu destek yaşamlarını daha kolay bir şekilde idame etmelerini sağlıyor.

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Söz konusu ödemeler 2024 yılı Ocak ayında maaş zamları sonrasında %50 oranında artış göstermiş bulunuyor. Kronik hastalıkları sebebiyle çalışma gücünü kaybetmiş olan bireylere sağlanan bu destekle yoksul duruma düşürülmesinin önüne geçilmek isteniyor. Tüberküloz ve sspe gibi hastalıklara sahip birey bu destekten faydalanması için sağlık kurulu tarafından geçerli bir rapor alması gerekiyor.

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Gelir şartı olmadan tek belgeye 5100 TL ödenecek! Hak sahiplerinin hesaplarında bekliyor

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