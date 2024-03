Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Her sene dini bayramlarda gerek emekli gerekse de meur ek ödeme alıyor. Emekli için ikramiye ödemesi olarak bilinen bu ek ödeme, memurlare için de tediye ödemesi olarak sağlanıyor. Tediye ödemesi memura belirli aralıklarla veriliyor. Bu kapsamda 2024 yılında Nisan ayına denk gelen tediye ödemeleri merakla araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkartan tasarı geçtiğimiz gün Resmi gazete'de oany alırken, ödenme taerihleri merakla bekleniyor. Kamuda görevli olan yüz binlerce çalışan ise tediye ödeme tarihlerini ve tediye miktarlarını sorguluyor.

EMEKLİ VE MEMURA İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Bu sene Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. 3000 lira emekli ikramiyesinin Ramazan Bayramından önce hesaplara aktarılacağı bilinirken, dul ve yetimler de ölen baba ya da eşten hisseleri oranında ikramiye ödemelerini hesaplarında görecek. Tam tarih henüz netleşmese de Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama an be an takip ediliyor. Ortaya atılan iddialarda emekli bayram ikramiyesinin memur ikramiyesi ödeme tarihi olan 4 Nisan'da hesaplara aktarılacağı konuşuluyor.





Kamu işçilerine her sene 52 günlük olarak verilen ikramiye 5 Nisan'da hesaplara aktarılacak iken tediye hesaplamalara da şu sıralar araştırılıyor. Her sene 52 günlük ikramiye ödemesi hak kazanan memurlar 26 günlük ödemeyi yılın ilk yarısında diğer 26 günlük Hakkı da yılın ikinci yarısında iki parça halinde alıyor. 2024 yılının ilk 13 günlük ödemeleri 26 Ocak tarihinde memurun hesabını aktarılmıştı. Kalan 13 günlük bölümü ödemelerinin ise 5 Nisan tarihinde yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda Yılın ilk yarısı ödemeleri tamamlanacak iken tutar hesaplamaları da yapıldı.

MEMUR TEDİYE TUTARLARI

Ocak ayında en düşük memur maaşı 33.159 liraya yükseldi. 52 günlük ikramiye brüt 57.475 TL net olarak ise 41.89 Liraya tekabül ediyor. Yıl içerisinde ödenen net 41.089 lira tutarın 5 Nisan'da hesaplara aktarılacak olan 13 günlük ikramiye tutarı ise net 10.272 liraya denk geliyor. Memur maaşı artıkça ödenecek olan dedeye tutarı da artış gösteriyor. Bu kapsamda 5 Nisan'da memura en az 10.272 TL ikramiye ödemesi yapılacak.